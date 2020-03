Det er bare ikke sjovt ? jeg er normalt en optimistisk person, men lige nu er det svært at bevare optimismen, siger butikschef Anne Marie Jensen fra tøjbutikken Rokkjær i Køge. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Afventende butikker kører på vågeblus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afventende butikker kører på vågeblus

Køge - 18. marts 2020 kl. 14:38 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en forfærdelig situation. Vi holder os til det, statsministeren siger og spritter af, har afstandsmærker og lufter tøjet, når det er blevet prøvet. Men der kommer jo næsten ingen kunder - det er en katastrofe, konstaterer butikschef Anne Marie Jensen fra tøjbutikken Rokkjær.

I disse dage arbejder butikken med mindst mulig bemanding og et planlagt modeshow er foreløbig rykket til slutningen af april måned - nogle kolleger afspadserer og nogle holder ferie. Anne Marie Jensen ville også helst være derhjemme i sikkerhed for smittefare.

- Det ville være lettere at lukke i en periode. Det er væmmeligt, at vi ikke ved, hvor lang tid det varer. Det er bare ikke sjovt - jeg er normalt en optimistisk person, men lige nu er det svært at bevare optimismen, siger hun.

Louis Nielsen i Nørregade er blandt de butikker, der er pålagt at holde lukket til 29. marts. Butiksejer Jesper Eghøje og hans personale bruger dagen på at kontakte kunder for at sikre sig, at kunderne har de kontaktlinser, de har brug for og lave nye tider til målinger. Desuden bliver butikken grundigt ryddet op og afsprittet.

- Der følger automatisk tre måneders forsyning af kontaktlinser med vores abonnement, så kunderne burde være forsynet. Knækker man sine briller i dag, kan man ringe til vores call center. Jeg kommer ind i butikken i nødstilfælde, men der vil ikke være folk i butikken ellers, siger Jesper Eghøje.

Hos Din Tøjmand afventer indehaver Dennis Nielsen nye retningslinjer fra regeringen. Han holder sin butik åben - men kunderne er yderst få.

- Jeg havde faktisk håbet, at hele Danmark ville blive lukket ned i 14 dage. Jeg var mere forvirret efter pressemødet med Mette Frederiksen end før. Jeg håber, at regeringen kommer med en hjælpepakke - vi har ikke fået noget, vi kan bruge til noget, siger Dennis Nielsen.

Hans kollega og indehaver af de tre tøjbutikker i Nørregade, Gert Nodin, lukker fra i dag højst tre kunder ind i butikken ad gangen. Kun to medarbejdere er på arbejde og cirkulerer mellem butikkerne efter behov.

- Det har faktisk fungeret rigtig godt, og lørdag var en rigtig god dag for os i det gode vejr, men med meldingen fra regeringen skal vi være glade for hver en krone, vi får i kassen fra nu af. Jeg havde faktisk troet, at vi var blevet lukket ned i 14 dage, som man har gjort det i andre lande, siger Gert Nodin.

Han opfordrer til, at folk vil bakke kraftigt op om det lokale handelsliv, når krisen løjer af i stedet for at handle i udenlandske webshops.

- Jeg vil håbe, at folk tænker sig rigtig godt om og går ud og bruger deres lokale handelsliv og byen igen, siger han.

Nodin og hans folk sover med skoene på i disse dage og er klar til at levere varer til døren.

- Vi holder stort set åbent på telefon og mail døgnet rundt og er klar til at hjælpe så godt som overhovedet muligt, siger han.

Også Kop&Kande i Vestergade holder åbent på vågeblus. Butiksejer Martin Lyngesbo mærker tydeligt en mindre aktivitet i butikken end normalt.

- Der har været kunder mandag og tirsdag, og vi holder skindet på næsen. Vi tror på, at der er en hverdag på den anden side af krisen. Vi tager en dag ad gangen, siger han.