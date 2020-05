Indsatsen for at bekæmpe kriminalitet i boligområdet Karlemoseparken tilføres nu fem millioner kroner årligt, efter at regeringen, V, SF, RV og Å i går indgik udligningsaftalen. Beslutningen vækker glæde lokalt. Foto: Katrine Wied

Aftale sikrer fem millioner årligt til udsat boligområde

Køge - 06. maj 2020 kl. 13:27 Af Simon de Visme og Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med tirsdagens aftale om udligningsreformen falder der også fem millioner kroner årligt af til Køge Kommune grundet særlige udfordringer med kriminalitet i boligområdet Karlemoseparken.

Det glæder borgmester Marie Stærke (S), som særligt håber, at pengene kan gå til at styrke indsatserne på det kriminalitetsforebyggende område, fortæller hun til DAGBLADET.

SF's gruppeformand på Christiansborg, Jacob Mark, har været med til at forhandle aftalen på plads, og han glæder sig ligeledes over, at partierne bag udligningsaftalen har prioriteret et tilskud til udsatte boligområder rundt i Danmark.

- Der er nogle udsatte boligområder, som har brug for ekstra hjælp. Man gør allerede meget i Karlemoseparken i Køge, men der er stadig brug for at booste det arbejde og de gode historier, man har set. Derfor er det vigtigt med ekstra millioner, siger Jacob Mark.

Også Venstres gruppeformand i Køge, Ken Kristensen, udtrykker over for DAGBLADET stor tilfredshed over, at der nu er yderligere økonomi på vej til bekæmpelse af kriminalitet i Karle­moseparken.

Læs mere om det i onsdagens DAGBLADET.