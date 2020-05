- Aftalen vil bidrage til den kvalitet i undervisningen, som er afgørende for elevernes uddannelse, trivsel og dannelse, lyder det fra Pernille Nørgaard, der er forman for den lokale lærerkreds. Foto: Jens Wollesen

Aftale med lærere og pædagoger i hus - vil være på forkant med fremtiden

Køge - 13. maj 2020

Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er udgangspunktet for, at Køge Kommune, BUPL og Lærekreds 44 nu har indgåen lokalaftaler for rammerne om lærernes og pædagogernes arbejde.

Sådan indledes en pressemeddelelse fra Køge Kommune om den nye lokalaftale. Aftalen mellem kommunen, lærerne og pædagogerne skal sætte konkrete rammer for arbejdet på en række specifikke områder. Heriblandt forberedelse af undervisning, den lokale dialog og det lokale råderum.

Borgmester Marie Stærke (S) er ikke overraskende meget tilfreds med lokalaftalen, som træder i kraft fra kommende skoleår.

- I Køge Kommune er vi på forkant med fremtiden. Den findes særligt i vores folkeskoler, hvor fremtidens borgere bliver dannet og lærer om livet. Den aftale, der nu er landet, bidrager til at sikre og udbygge kvaliteten af vores skoler og SFO'er, ligesom den skaber de bedste rammer for medarbejderne. På den måde er vi med til at fastholde og rekruttere de bedst kvalificerede lærere og pædagoger på vores skoler, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Tilfredse lærere Den nye aftale får også positive ord med på vejen fra den lokale lærerkreds.

- Aftalen vil bidrage til den kvalitet i undervisningen, som er afgørende for elevernes uddannelse, trivsel og dannelse. Jeg er især glad for, at aftalen binder undervisning og forberedelse sammen med en faktor, så der er sammenhæng mellem undervisningstimetallet og tiden til forberedelse, udtaler Pernille Nørgaard, der er formand for Lærerkreds Køge/Stevns.

Udgangspunktet for forhandlingerne har været at gøre rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bedre og klarere, ligesom man har ønsket at fremme den lokale dialog og skolernes samarbejdskultur, lyder det fra politikerne.

- Eleverne i folkeskolerne er kommunens fremtid, og jeg har store forventninger til det arbejde, vi er i fuld gang med - nemlig at skabe skoler, hvor kvalitet, læring og samarbejde er i fokus. Det kan ledere og medarbejdere blandt andet gøre gennem et godt samarbejdsmiljø, som er præget af åbenhed og gensidig tillid, siger Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget, i pressemeddelelsen.

Heri fremgår det, at den konkrete aftale for lærerne blandt andet tager udgangspunkt i Lærerkommissionens arbejde og anbefalinger. Aftalen skal sikre en nedbringelse af det maksimale antal undervisningstimer på et år til 820 timer og en såkaldt årsnorm for lærerne på 1.680 timer.

Derudover er der indført en fælles feriekalender, og der er fastlagt et fælleskommunalt introforløb for nyuddannede lærere, som også får afsat en vis mængde undervisningstimer sammen med en erfaren lærer.

Bidrager til fællesskaber Blandt de lokale pædagoger bliver lokalaftalen ligeledes vel modtaget.

- Aftalen giver en god ramme for den lokale planlægning af pædagogernes arbejdsopgaver og vilkår. Pædagogfagligheden skal sættes i spil både i undervisningens og SFO'ens faglige og sociale fællesskaber. Det bidrager til børn og unges inkluderende fællesskaber, trivsel, læring og dannelse, udtaler Joakim Rex Blankschøn fra BUPL i pressemeddelelsen.