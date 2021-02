71-årige Jane Mott Henriksen må tilbage på skolebænken, hvis hendes ønske om at blive dansk statsborger skal gå i opfyldelse, og det undrer hende meget, når hun efter mere end 50 år i landet har slået dybe rødder her. Foto: Thomas Olsen

Afslag på statsborgerskab efter 50 år i Danmark: - Jeg føler mig totalt statsløs

Den kedelige besked tikkede for nylig ind for tredje gang; endnu et afslag på ansøgning om statsborgerskab.

For 71-årige Jane Mott Henriksen, folkepensionist og borger i Danmark gennem 50 år, var det som sådan ikke så overraskende, at hun igen fik afslag. Men som britisk statsborger, dansk gift, med to danske børn og med efterhånden dybe rødder i Danmark føler hun sig efter Brexit overbevist om, at hun aldrig kommer til at flytte tilbage til England. Og hun vil gerne have dansk statsborgerskab.