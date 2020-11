Sognepræst Helge Baden Nielsen går på pension. Her overrækker han sidste år den Højskolesangbogen til Lone Skinnerup fra Tingstedets Aktivitetscenter. Foto: Jørgen Chr Jørgensen

Afholdt præst går på pension

Køge - 03. november 2020 kl. 14:06 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Herfølge er et gammelt grundtvigiansk sogn, og for Grundtvig er ordet "og" det vigtigste. Det handler altid om kirken "og" samfundet.

- Der skal altid være en sammenhæng, og det har også været min tilgang. Det er i mødet mellem mennesker, at livet opstår og folder sig ud, forklarer sognepræst Helge Baden Nielsen om sit virke som sognepræst i Herfølge gennem tyve år. Snart er den epoke dog slut.

Helge Baden Nielsen blev 1. oktober 2000 ansat som sognepræst i Herfølge som afløser for pastor Villy Nielsen, og nu er det så blevet tid for den 69-årige Baden Nielsen til at gå pension.

- Jeg ville egentlig gerne fortsætte, men jeg fylder 70 år i december måned, og så er der ingen vej udenom. Jeg har været rigtig glad for at være sognepræst i Herfølge og vil især savne alle de mennesker, jeg er komme i berøring med gennem mit arbejde. Det er en stor gave, at folk har åbnet sig for mig. Det gælder både den store glæde i forhold til bryllup, konfirmation og barnedåb og den store sorg i forbindelse med tab af de kære, fortæller sognepræsten, som gennem årene har forestået hele 650 begravelser.

Helge Baden Nielsen er uddannet cand.teol fra Århus Universitet. I perioden 1978-92 var han sognepræst i Dover, Alling og Tulstrup pastorat i Århus stift. Fra 1992 underviste han derefter som Pastoralseminariet i Århus. Gennem et 4-årigt kursus på Præstehøjskolen videreuddannede han sig derefter til samtalevejleder. Sideløbende med virksomheden som sognepræst har han periodevis været beskæftiget som undervisningsassistent og ekstern lektor ved det teologiske fakultet i Århus. Han har desuden været underviser på Præstehøjskolen og Præsternes Efteruddannelse.

Gennem årene har den grundtviganske præst engageret Herfølges sognebørn i kulturelle aktiviteter ved at etablere bog- og operaklub og rejser, som har været med til at skabe dybere viden om blandt andet kirkehistorie, samtale og socialt fællesskab.

Gennem årene er det også blevet til ni rejser med bogklubben, der er vokset ligesom operaklubbens medlemmer har oplevet forestillinger i Malmø og København.

Nu venter pensionstilværelsen, men Helge Baden Nielsen kommer ikke til at kede sig, forsikrer han. Han er således blevet kontaktet af rejsearrangører og håber igen at få brug for sine erfaringer som rejseleder, når det igen er muligt at rejse ud i verden.

- Desuden har jeg en masse bøger, jeg gerne vil læse og jeg har børnebørn i Århus, der jævnligt spørger, om jeg ikke snart kommer på besøg, siger sognepræsten, som flytter fra sognegården i Herfølgen til en lejlighed i Boholte.

Søndagens gudstjeneste i Herfølge Kirke bliver livestreamet til sognegården, således at så mange som muligt har mulighed for at være til stede og kan hilse på Helge Baden Nielsen ved den efterfølgende reception.