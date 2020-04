Afgangseleverne på Køge Handelsskole er tilbage på skolen fra på mandag, men om de skal til translokation på denne side af sommerferien, er endnu usikkert. Arkivfoto Foto: //TT-Film

Afgangselever er tilbage på handelsskolen mandag

Køge - 17. april 2020

De ældste elever på Køge Handelsskole kan så småt pakke tasken igen, for fra på mandag skal de tilbage og have undervisning i deres normale klasselokaler.

Men hverdagen på Uddannelsesvej bliver langt fra normal. Hver klasse deles op i tre lokaler, hvor eleverne placeres med to meter imellem hinanden, og læreren har også sin egen lille firkant at holde sig til, forklarer Tim Christensen.

Han er direktør for Køge Handelsskole og ser frem til snart at kunne byde velkommen til eleverne i 3.g og afgangseleverne på EUX-linjen.

Tim Christensen fortæller, at skolen lige nu er i fuld gang med at spritte af, gøre rent og flytte borde og stole, så det hele står klar til på mandag.

- Det bliver et fælles ansvar for alle at leve op til kravene. Eleverne skal holde afstand og vaske hænder, og vi forestiller os også, at meget gruppearbejde kan foregå udendørs, siger direktøren og uddyber:

- Vi har lavet mange retningslinjer for, hvordan de unge ankommer på deres plads og sætter sig. Det er heller ikke sikkert, at vi kan have alle eleverne på én gang. Måske bliver det hver anden dag, men det skal vi se på løbende.

Fortsat digital undervisning

Selvom Køge Handelsskole følger Sundhedsstyrelsens regler til punkt og prikke, så er den pædagogiske fremgangsmåde mere ukonkret. Udgangspunktet er, at eleverne skal tilbage i skole, men selve dagen, og hvordan den afvikles, er lidt løst i koderne, fortæller Tim Christensen.

- De unge længes efter at komme i skole, men rent læringsmæssigt havde det måske været lige så godt på Skype eller Zoom. Derfor giver vi også lærerne noget frihed. De får lokaler og elever, og så får de frihed til at gøre det pædagogisk mest hensigtsmæssige.

Med tanke på at nogle lærere skal undervise elever i tre forskellige lokaler på en gang, kan det betyde, at en del af undervisningen fortsat bliver digital, selvom de unge altså sidder fysisk i klasselokalerne.

Helt andre forhold

For Køge Handelsskole handler det nu om at skabe tryghed blandt alle parter på skolen.

- Det er vigtigt, at vi selv er trygge, og at der er gjort et godt stykke arbejde, så det er endnu mere sikkert end for eksempel supermarkederne. På den måde bliver vores lærere trygge, og de kan i sidste ende instruere eleverne, der også bliver trygge, pointerer Tim Christensen

Hvilken hverdag kommer jeres elever tilbage til?

- De kommer til at møde nogle af deres kammerater igen, men det bliver under nogle helt andre forhold. Eleverne kommer ikke tilbage til de store, normale klasser, og i stedet bliver det hele mere sterilt og med afstand, håndsprit og hyppig håndvask.

Direktøren fortæller, at afgangselevernes eksamen fortsat er lidt uklar. Eleverne skal umiddelbart have tre eksamener, to skriftlige og en mundtlig, men præcis hvordan de bliver afholdt, er endnu ikke på plads.

Det er også usikkert, hvad der skal ske med de unges tur i studentervognen, deres gallafest og translokationen, siger Christensen, men han fortæller dog, at skolen gør alt, hvad den kan, for at elevernes familie på den ene eller anden måde kan se de unge få studenterhuen på.

- Det betyder meget både for de studerende selv og deres familie, at søskende, forældre og bedsteforældre står klar, når de er færdige med den sidste eksamen. Når nu vi fratager dem så meget andet, vil vi gerne forsøge at give dem det, lyder det fra Tim Christensen.