Afgående skoleleder ser frem til at skabe sin egen ramme

- Det er selvfølgelig altid svært at vælge dette rette tidspunkt at stoppe. Men for mig har det været vigtigt at stoppe inden, at det er for sent for mig at redefinere mig selv. Nu går jeg en lidt uvis fremtid i møde, som jeg naturligvis har gjort mig mange overvejelser omkring. Men jeg glæder mig til at skabe min egen ramme og til at dykke dybe ned i mine interesser inden for eksempelvis musik og idræt, siger Peter Aagaard, der har været skoleleder i Ejby i lidt over seks år.