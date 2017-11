Flemming Christensen mister borgmesterposten trods et strålende valg for De Konservative. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Afgående borgmester lægger an til generationsskifte

Køge - 22. november 2017 kl. 14:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Flemming Christensen gik til valg på at fortsætte på borgmesterposten, men trods et glimrende valg og en væsentlig udvidelse af den konservative byrådsgruppe i den kommende periode må han nøjes med fire år på posten. Det står klart efter valgnatten, hvor De Konservative gik fra to til fire mandater i byrådet takket være en fremgang fra 6,4 til 14,7 procent af stemmerne, men fremgangen kunne ikke omsættes til en forlængelse af opholdet i borgmesterkontoret, og det betyder også, at 73-årige Flemming Christensen formentlig vil overlade sin plads i byrådet til nye kræfter i løbet af den kommende byrådsperiode.

"Jeg står jo med en dobbeltfølelse i dag. Vi mistede borgmesterposten, og sådan er vilkårene jo, men vi er glade for valget, og at vi får flere ind i byrådet - blandt andet også fordi vi skal tænke på et generationsskifte i den kommende periode," siger han.

"Lige så vel som jeg var indstillet på at tage fire år mere, så er jeg også indstillet på, at vi nu skal udnytte den gode platform, vi har fået i byrådet. Vi har et godt hold, og på et tidspunkt undervejs, så står der en suppleant klar til at tage over efter mig. Tidspunktet taler jeg med min familie og vores byrådsgruppe om," siger den afgående borgmester.

Imens kan han ikke undlade at sende et par stikpiller rettet mod det nye flertal.

"Det blev jo det drama, man kunne have forudset og med et lidt overraskende resultat. Det viser, at alt kan ske i politik, og jeg glæder mig personligt til at sidde på sidelinjen og se på, når Enhedslisten vil have sat skatten op, og Liberal Alliance vil have sat den ned," siger han med et smil om den udfordring, som Socialdemokratiet kan få med at skabe enighed i den spraglede flertalsgruppe på afgørende punkter.

"Vi kan se på Liberal Alliances krav til os i forhandlingerne, og hvis de skal gennemføres i den nye flertalsgruppe, så skal der sluges nogle kameler," siger han.

Det nuværende flertal i byrådet kunne ellers have fortsat i den nye byrådsperiode, hvor De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Liberal Alliance kan mønstre et flertal sammen.

"Vi talte også sammen undervejs, og der var intet, der tydede på, at det var umuligt, men Dansk Folkeparti ville noget andet," siger Flemming Christensen.