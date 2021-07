Se billedserie Beboerne i området ved Søndre Strand er frustrerede over, at de få skraldespande ved indgangen til stranden ofte er overfyldte. Dermed breder affaldet sig i området. Foto: Marianne Ø. Rame

Affaldet flyder på Søndre Strand

Køge - 21. juli 2021 kl. 18:36 Af Torben Thorsø

Det gode sommervejr har fået strandfolket til at flokkes på Søndre Strand - men de efterlader så meget affald, at de få skraldespande i området ikke kan have plads til det hele.

Det frustrerer det omkringliggende beboere, der dagligt færdes i området.

- Jeg har gjort opmærksom på det her problem mange gange og senest fik jeg en tilbagemelding fra ETK Køge, der lød på, at der er ikke nok folk til opgaven på grund af ferie, sygdom og andre ting, siger Per Christiansen.

Han fortæller, at det også var et stort problem sidste år og han har jævnligt haft fat i mandskabet hos ETK for at få løst problemet.

- Jeg tror faktisk efterfhånden, at de er lidt trætte af mig, bemærker han.

- Jeg forstår bare ikke, hvorfor man ikke går noget ved det, når Køge gerne vil slå sig op på at værte en grøn og ren kommune.

Per Christiansen fortæller, hvordan har har talt med mange beboere, der efterlyser en bedre renholdning på Søndre Strand - og han vil gerne tage en tur med de relevante folk på stranden, så tingene kan blive bedre.

Det seneste eksempel på problemet med overfyldte skraldespande skete i weekenden - hvad der altså fik ham til at kontakte ETK Køge, som Køge Kommune har engageret til at sørge for renholdningen i området.

I den forbindelse er han uforstående overfor, at man kan få en tilbagemelding, der går på, at der ikke er mandskab til at sørge for tømningen af overfyldte skraldespande.

- det virker meget underligt, at man bare kan lade stå til og jeg har snakket med mangte andre beboere i området, der er forundret over den holdning, siger han og giver udtryk for, at det burde være muligt at planlægge sig ud af en sådan situation.

Situationen med den overfyldte skraldespand opstod i weekenden, men da DAGBLADET tirsdag eftermiddag var forbi, var skraldespanden blevet tømt og der lå kun enkelte stykker skrald tilbage på jorden.