V og K maner til besindelse efter byrettens afgørelse i erstatningssagen mod Køge Kyst, der er blevet frifundet. Hverken borgmesteren eller Køge Kyst har ønsket at udtale sig om sagen. Foto: Jesper From

Afdæmpet glæde efter p-frifindelse: - Store summer er på spil

Projektudviklerselskabet Agat Ejendomme har i en udsendt selskabsmeddelelse sent torsdag aften varslet, at man vil anke rettens afgørelse, da man ikke er enig i udfaldet.

Der er behersket politisk glæde at spore, efter at DAGBLADET fredag kunne fortælle, at retssagen med erstatningskrav på hele 20 millioner kroner mod Køge Kyst, er endt med en frifindelse.

