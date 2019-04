Advokat om ulovlig bevilling i handicapsag: - Det bør ikke kunne ske

Familiens advokat Cecilie Mieth er kritisk over for Køge Kommunes ageren i sagen om handicappede Mathias fra Borup. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 27. april 2019 kl. 07:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er selvfølgelig meget ærgerligt, at bevillingen har kørt ulovligt i over fem år. Det er beklageligt.

Sådan lød det fra Køge Kommunes velfærdsdirektør i lørdagens udgave af DAGBLADET Køge. Beklagelsen kom på baggrund af, at kommunen siden 2013 har overset en ulovlig bevilling, som bevilligede hjælp og støtte til 28-årige Mathias fra Borup.

- Det burde ikke kunne ske, lyder det fra Cecilie Mieth.

Hun er advokat for Frank Poulsen og Linda Dahl, der er forældre til hjemmeboende og handicappede Mathias.

- For det første burde de slet ikke træffe en ulovlig afgørelse, og for det andet er det beklageligt, at der går så mange år, før man kigger på den igen, påpeger Cecilie Mieth.

Ifølge familien fra Borup var det først, da de søgte om en merbevilling i 2017, at Køge Kommune opdagede, at Mathias' bevilling reelt var ulovlig.

- Hvis familien aldrig havde søgt om det, var det ikke blevet opdaget, og det synes jeg er beklageligt. Det handler jo om skatteborgernes penge, pointerer Cecilie Mieth.

Voldsom reducering Da Køge Kommune fandt ud af, at bevillingen fra 2013 var ulovlig, var de tvunget til at udarbejde en ny bevilling for hjælp til Mathias, der grundet sin diagnose som infantil autist med svær mental retardering kræver massiv støtte hele døgnet.

Den nye bevilling, som blev præsenteret for familien i december sidste år, skar dog betydeligt i den hjælp og støtte, Mathias fik, og den gav ligeledes afslag på forældrenes aflastning.

Familiens advokat er dog kritisk over for kommunens nyeste afgørelse.

- For det første er det noget værre rod, rent juridisk. Der er nogle regler, som en kommune skal følge, når de træffer en afgørelse, eksempelvis at det skal være let forståeligt, og det synes jeg ikke, det er. Når man læser den, handler det om at holde tungen lige i munden, selv for mig, fortæller Cecilie Mieth.

Hun peger også på, at Køge Kommune ikke har overholdt dokumentationsprincippet, der ellers er nødvendigt for at ophæve en afgørelse eller fratage støtte, som det er tilfældet med Mathias' bevilling fra december sidste år.

- Det er en voldsom reducering, men der er intet, der tyder på, at Mathias har fået det bedre. Jeg mener, at man kun burde kunne tage hans hjælp fra ham, hvis han har fået det bedre, men sådan er det ikke i lovgivningen, siger Mieth og fortsætter

- Jeg synes dog, at kommunen burde give noget kompensation, for det skal ikke ligge familien til last, at kommunen har lavet en fejl, men sådan er det desværre.

Familiens advokat erkender, at Køge Kommune har gjort det, de kan gøre, da den oprindelige bevilling var ulovlig.

- De er nødt til at kigge på den igen med nye øjne, men de er ikke tvunget til at reducere hjælpen så meget. Det kan man også se på Ankestyrelsens afgørelse, og jeg forstå godt, at Frank og Linda sidder med en opfattelse af, at kommunen har noget mere personligt imod dem, siger Cecilie Mieth.

- Ikke i orden Selvom familien fra Borup ikke fik medhold i alt, de klagede over til Ankestyrelsen, er advokaten overordnet tilfredse med styrelsens afgørelse. Hun synes, det er fint, at Køge Kommune igen skal kigge på omfanget af aflastningen og behandle den socialpædagogiske støtte igen.

Hvad tænker du generelt om Køge Kommunes ageren i sagen?

- Jeg synes ikke, det er i orden, at man behandler en familie på den måde. Måske har kommunen en opfattelse af, at Frank og Linda bare vil have mere og mere, men det er slet ikke sådan, det forholder sig. De passer selv Mathias derhjemme, selvom han nu er voksen, og det ville koste meget mere, hvis han skulle være på et opholdssted, siger Cecilie Mieth og uddyber:

Kort om sagen Frank Poulsen og Linda Dahl fra Borup er forældre til deres 28-årige og hjemmeboende søn Mathias. Han har diagnosen infantil autist med svær mental retardering, svarer aldersmæssigt til et barn på mellem 0-3 år og har intet verbalt sprog. Derfor kræver han massiv støtte hele døgnet.

Siden december 2013 har familien fået bevilliget hjælp, støtte og aflastning af Køge Kommune, men for et par år siden gik det op for kommunen, at bevillingen reelt var ulovlig.

Derfor kom forvaltningen med deres afgørelse om en ny og lovlig bevilling i december sidste år. Den nye afgørelse skar dog markant i antallet af timer med hjælp og støtte til familien fra Borup, heriblandt den socialpædagogiske støtte, ligesom forvaltningen helt gav afslag på aflastning til Frank og Linda.

Forældrene klagede over afgørelsen, der endte i Ankestyrelsen, og styrelsen kom i marts med sin afgørelse på klagen. En afgørelse, der har tre punkter:

1. Ankestyrelsen stadfæster Køge Kommunes afgørelse i forhold til yderligere støtte i form at kontant tilskud.

2. Ankestyrelsen hjemviser sagen i forhold til den socialpædagogiske støtte, som kommunen skal behandle igen.

3. Ankestyrelsen ændrer Køge Kommunes afslag på aflastning til familien, og derfor skal kommunen udmåle omfanget af den pågældende aflastning. - Der er ingen tvivl om, at pengene fra støtten bliver brugt på Mathias, og jeg synes, vi er et rigt nok samfund, til at vi kan hjælpe dem, der virkelig har behov for det. Det er ikke i orden, at en familie skal kæmpe så meget for at hjælpe deres søn.

