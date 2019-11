Advokat-fusion falder til jorden: Kulturen var uforenelig

Uforenelige kulturer betyder, at DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz går fra hinanden igen, otte måneder efter at de to advokatfirmaer fusionerede. Pressefoto

Køge - 10. november 2019 kl. 06:13 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægteskabet holdt ikke mere end otte måneder. Den 1. marts i år fusionerede de to advokatfirmaer DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz. Nu går de fra hinanden igen. Det har ikke været muligt at forene kulturen i de to advokatkontorer, lyder forklaringen.

I en pressemeddelelse oplyser DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz således, at de har besluttet at rulle fusionen tilbage.

- Vi er i god forståelse kommet til den erkendelse, at vores forskellige kulturer har været vanskelige at forene og bedre udvikler sig hver for sig. Vi skilles som gode kollegaer, som også i fremtiden vil arbejde for et godt gensidigt samarbejde, hedder det i pressemeddelelsen.

Over for DAGBLADET uddyber Jesper Køppen Mieritz fra Nørregaard|Mieritz beslutningen:

- Vi havde en tanke om, at vi skulle lave et nyt og stærkt, større firma sammen, men vi må også konstatere, at det var to firmaer med to forskellige kulturer, som var sværere at forene, end vi havde regnet med. Så for ikke at det skulle påvirke de to firmaer endnu mere, end det har gjort, følte vi alle, at det var bedre, at vi hver sær splittede op, så vi kan gøre tingene på den måde, vi har vores egen kultur på, siger Jesper Køppen Mieritz.

Generationskløft Han ønsker ikke at uddybe, hvordan kulturforskellene har vist sig.

- Vi skilles som gode kolleger og vil gerne bevare et godt kollegaskab, idet vi alle stadig er i byen. Vi må bare konstatere, at vi gør tingene forskelligt i forhold til, hvordan vi driver de respektive virksomheder. Det er spørgsmål om to forskellige ledelseskulturer og måske for stor en generationskløft, siger Jesper Køppen Mieritz.

DAGBLADET ville gerne have spurgt til DreistStorgaards forståelse af kulturforskellen, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra virksomheden inden avisens deadline.

Tilbage til gamle lokaler Advokatfirmaet har siden fusionen fungeret under navnet DreistStorgaard Advokater A/S og beskæftiget omkring 80 medarbejdere fordelt på hoveddomicilet på Bag Haverne i Køge samt på kontorerne i Næstved og Sorø.

Efter skilsmissen genopstår advokatfirmaet Nørregaard|Mieritz i eget navn.

Virksomheden flytter også retur til de lokaler, hvor man indtil 1. marts havde kontor.

- Vi flytter tilbage til Køge Torv i weekenden. Det er oven på Arbejdernes Landsbank, hvor vi havde kontor før. Vi har været heldige, at lokalerne ikke var lejet ud, så vi kan komme tilbage i vante rammer både for vores klienter og personale, siger Jesper Køppen Mieritz.

De to advokatfirmaer beskæftiger sig med erhvervsrådgivning, privatrådgivning, inkasso, ejendomsadministration og økonomisk rådgivning.