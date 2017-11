Ærgerlige SF forlod forhandlingerne: Skattelettelser blev for meget

- Det er en kæmpe sejr for os og et tegn på, at vi har haft en rigtig god valgkamp. Vi vil glæde os til at arbejde for at få så meget indflydelse som muligt, men det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke får den indflydelse gennem konstitueringen og ender med at stå uden for et rødt flertal, siger Thomas Kielgast.