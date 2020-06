Se billedserie Venstres bestyrelsesformand i Køge, Søren Møller Kristensen, er overrasket over Mette Jorsøs farvel. Foto: Katrine Wied

Ærgerlig V-formand støtter Ken Kristensens linje

Køge - 25. juni 2020 kl. 12:42 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres vælgerforeningsformand i Køge, Søren Møller Kristensen, kendte ikke til krisen mellem Mette Jorsø og Ken Kristensen.

- Jeg meget ærgerlig over, at Mette har valgt at melde sig ud. Vi vil altid godt beholde vores medlemmer, især et byrådsmedlem, så lang tid som muligt, så det er jeg ked af, siger Søren Møller Kristensen.

Hvad er din reaktion på, at Mette Jorsø er frustreret over samarbejdet med Ken Kristensen?

- Det er jeg lidt overasket over. Jeg har været med til de fleste gruppemøder. Der har været en god og åben tone i diskussionen, hvor vi har haft en åben dialog om alle de emner, der nu var på dagsordenen, siger Søren Møller Kristensen.

Åben dialog? Mette Jorsø giver udtryk for, at der ikke er en åben dialog. Hvad mener du om det?

- Det kan jeg slet ikke genkende. Vi har netop lagt op til, at vi skal have en åben dialog. Det er noget, jeg har lagt vægt på, da jeg kom ind som formand for Venstre i Køge. Men når man får en ny gruppeformand og spidskandidat, så er der en anden måde at håndtere opgaven på. Der har jeg delt den holdning, som Ken har givet udtryk for, siger Søren Møller Kristensen.

Var du bekendt med, at der har været konfrontationer mellem Mette Jorsø og Ken Kristensen?

- Nej, der har jeg ikke. Vi har diskuteret de sager, der kommer på de, politiske dagsorden. Der har været en god og åben dialog.

Er det her udtryk for en krise i byrådsgruppen?

- Det mener jeg bestemt ikke. Det er Mettes personlige beslutning at træde ud, siger Søren Møller Kristensen.

Hvad vil du som bestyrelsesformand gøre for at bringe harmoni i byrådsgruppen?

- Jeg kan ikke genkende, at der skulle være problemer med harmoni. Vi har en god byrådsgruppe og en ny spidskandidat, som driver den politiske dagsorden. Den skal vi fortsætte, så vi får et bedre resultat ved det kommende kommunalvalg, siger Søren Møller Kristensen.

Hvad betyder det, at Venstre nu har et mandat færre?

- I praksis kommer det ikke til at betyde det store. Vi er jo i forvejen et parti, der står uden for flertallet. Vi kommer til at fortsætte med de sager, som Venstre vil lægge vægt på uden for den store flertalsgruppe, siger Søren Møller Kristensen.