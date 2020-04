Se billedserie Børnehavebørn der i onsdags skulle rykke videre til sfo?en og vuggestuebørn, som blev til børnehavebørn, kommer ikke tilbage til deres venner og pædagoger igen, når institutionerne åbner. De skal begynde der, hvor de er indskrevet nu, afgør Køge Kommune. Arkivfoto. Foto: marcobir - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Ændrer ikke beslutning: Børn skifter direkte til børnehave og skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ændrer ikke beslutning: Børn skifter direkte til børnehave og skole

Køge - 03. april 2020 kl. 15:00 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. april er normalt en af de helt store dage for de største af de små. Dagen hvor de ældste vuggestuebørn bliver børnehavebørn, og de største børnehavebørn begynder i skolefritidsordningen på deres klatretur mod en endnu større dag, nemlig skolestart i 0. klasse efter sommerferien.

Udgangen af marts er normalt også en højtid for de børn, hvis farvel til børnehave og vuggestue fejres med fest og flag.

Men ikke i år. Institutionerne er lukket. Og når de åbner igen, skal børnene altså møde ind, hvor de er indskrevet på genåbningsdagen. Det slår Køge Kommune nu endeligt fast.

- Vi holder fast i beslutningen ud fra sundhedsrisikoen ved at flytte børn for meget rundt, hvis der stadig er smitterisiko, når vi åbner. Der er også en masse logistiske udfordringer i forhold til plads og personale, og ingen aner endnu, hvordan der bliver faktisk åbnet, og om det overhovedet sker samtidigt i alle institutioner. Der er mange hensyn at tage, siger formand for Børneudvalget i Køge Kommune, Pernille Sylvest.(A)

På udvalgets møde i denne uge lå et forslag fra Venstre om at lade børnene komme tilbage til deres oprindelige institutioner og få nogle dage til at slutte af og sige farvel. Men det kommer ikke til at ske, har Børneudvalget besluttet.

- Vi kan godt forstå, hvis der er forældre, som er bekymrede over, at deres børn skal direkte til et nyt sted. Men når der åbnes, må de enkelte forældrebestyrelser kigge på, hvordan de måske kan finde en anden måde at sige farvel til børnene. Men Køge Kommune holder fast i anbefalingerne fra kriseberedskabet om at ikke tage tilbage i børnehave og vuggestue for derefter at skifte til det nye sted. Vi skal ikke lave unødige smittekæder, hvis det kan undgås, siger Pernille Sylvest.

Det var Venstres Mette Jorsø, som bad børneudvalget om en løsning, som kommunerne Faxe og Sorø planlægger. De vil sende alle børn tilbage til deres oprindelige institutioner i op til en uge, så de kan få en hverdag med vennerne igen. Ikke et forslag som Børneudvalgets formand synes, er på sin plads.

- Jeg synes faktisk, det er smagløst at komme med den slags løsninger nu, hvor vi slet ikke kender fremtiden. Det er heller ikke fair overfor forældre at stikke dem blår i øjnene omkring, hvad der kan lade sig gøre, når vi slet ikke ved, hvordan og hvornår der åbnes igen. Måske bliver børnene også forvirrede over al den flytten rundt. Jeg synes, der er mange og mere alvorlige udfordringer at tage hensyn til lige nu, siger Pernille Sylvest.

- Hvis vi gør tingene i den rigtige rækkefølge, kan vi måske få det hele til at fungere på en god måde igen. Men lige nu er der for meget, vi ikke ved. Når vi åbner igen, vil vi kunne tage stilling til forholdene, og hvad der giver mening og måske stille og roligt kigge på at lave nye regler. Når regeringen kommer med en genåbningsplan, skal de enkelte kommuner omsætte det til virkelighed. Men indtil da holder vi fast i vores beslutning. Det handler om at holde hovedet koldt og hjertet varmt, siger Pernille Sylvest.