På skoleområdet i Køge Kommune skal der spares 13 millioner kroner årligt frem mod 2023, men ifølge udvalgsformand Mads Andersen er der mere »fløde« at finde på social- og ældreområdet, når det kommer til at finde besparelser. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Ældre og handicappede: Der er ingen »fløde« at skumme på vores områder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre og handicappede: Der er ingen »fløde« at skumme på vores områder

Køge - 04. juni 2019 kl. 15:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Som jeg ser social- og ældreområdet, er der noget mere »fløde«, som man kan diskutere, hvorvidt vi som kommune skal betale. Hvis der kommer flere og flere ældre, er det så børnene og skolerne, som skal betale for det?.

Sådan lød det i lørdagens udgave af DAGBLADET Køge, da Mads Andersen (K), formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, blev spurgt til, hvor der skal findes besparelser, hvis skoleområdet i Køge Kommune skal friholdes. Han har nemlig svært ved at forstille sig, at Konservative vil stemme for særligt mange af de mulige millionbesparelser på skoleområdet, som er sendt i høring. Derimod er der større potentiale på social- og ældreområdet i Køge, mener den lokale politiker.

Kommentaren i lørdagens avis fik hurtigt Nadia Sandberg op af stolen for at råbe vagt i gevær. Hun er formand for Seniorrådet i Køge og er helt uenig i, at der skulle være mere »fløde« på ældreområdet.

- Jeg synes, at han (Mads Andersen, red.) må styre sig, når han lige pludselig går hen i et andet politisk udvalg og udtaler sig. Det er ikke okay. I forvejen er ældreområdet skåret helt ind til benet, så jeg synes næsten ikke, at Køge Kommune kan være bekendt at skære mere. Vi har ikke noget »fløde« på området, tværtimod, så det hænger ikke sammen, lyder det fra Nadia Sandberg.

- Det er uværdigt Seniorrådets formand er ikke den eneste, der læste udvalgsformandens kommentar med undren. Også hos Handicaprådet i Køge er man kritisk over for, at der skulle være bedre muligheder for at spare på social- og ældreområdet.

- Det har jeg svært ved at sidde overhørig. Jeg skal ikke blande mig på den del af skoleområdet, som ikke handler om specialskoler, men jeg er nødt til at sige, at der er ikke noget »fløde« på handicaprådet, og når man nævner socialområdet, peger man indirekte på handicapområdet, understreger Lars Kunov, der er formand for Handicaprådet.

Han mener allerede, at området har været genstand for mange besparelser i løbet af årene.

- Vi har været igennem mange budgetrunder, hvor handicapområdet har bidraget til kommunens slunkne økonomi, så jeg synes, vi har givet ved masser af lejligheder, pointerer Lars Kunov.

Han mener, det er problematisk, når de handicappede generelt får skylden for stigende udgifter i Køge Kommune.

- Vi er rigtige ærgerlige over, at handicapområdet bliver fremhævet gang på gang af forskellige som skyld i kommunens dårlige økonomi. Det er uværdigt. Først og fremmest er store dele af udgifterne slet ikke relaterede til handicappede, eksempelvis har udgifterne til anbringelser på børneområdet ikke noget med handicappede at gøre, siger Lars Kunov og fortsætter:

- Når man ser på, hvad der sker på vores område, er det meget tit, at der bliver fundet relativt små penge ved at ramme meget sårbare mennesker hårdt. Det kan få ganske betydelige indvirkning på de menneskers liv og de enkelte familier.