Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ældre kvinde stjal for tusindvis af kroner i Meny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre kvinde stjal for tusindvis af kroner i Meny

Køge - 01. marts 2021 kl. 18:05 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

En 60-årig kvinde er sigtet for butikstyveri, efter at hun lørdag blev afsløret i et stjæle for flere tusinde kroner i Wika Meny i Køge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvinde var på indkøb lørdag formiddag. Her gik hun rundt i butikken og fyldte varer i sine indkøbsnet. Da hun kom op til kassen, betalte hun imidlertid kun for noget rørsukker og nogle kiks. Men personalet havde set kvinden fylde mange varer i sine net og standsede hende, før hun forlod butikken.

Indkøbsnettene viste sig at indeholde varer for i alt 1955,17 kroner, som hun ikke havde betalt for.

Kvinden nægtede dog at have stjålet varerne. Hun forklarede, at det var varer, som hun havde købt i butikken tidligere på dagen. Hun havde blot ikke fået en bon.

Men personalet så butikkens videoovervågning igennem, og her kunne man se, hvordan kvinden fyldte varerne i sine net. Endvidere kunne personalet se, at de stjålne varer ikke var blevet solgt i løbet af lørdagen på trods af kvindens udsagn.

På den baggrund valgte politiet at sigte kvinden for tyveri af varerne. Hun kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når straffesagen skal afgøres, oplyser politiet.