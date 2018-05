Venstre ville ikke stemme for at udsætte ibrugtagningen af det nye genoptræningscenter. Illustration: Køge Kyst

Ældre: Besparelser blev vedtaget - transportstøtte blev fredet

Køge - 09. maj 2018 kl. 18:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi sad alle sammen på mødet og havde en dårlig smag i munden, for vi er jo stort set enig i indholdet af alle de indsigelser, der er kommet på baggrund af de foreslåede besparelser.

- Men vi er nødt til at få budgettet til at hænge sammen, for det har vi lovet Byrådet.

Sådan siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen (DF), efter at udvalget i går vedtog den spareplan, der skal finde de manglende 25,9 millioner kroner i udvalgets budget for 2018.

- Vi er udmærket godt klar over, at der er tale om endnu en lappeløsning, og at vi risikerer at stå i nøjagtigt samme situation til næste år, siger han.

- Derfor er det også bydende nødvendigt med en bred politisk drøftelse af, hvad vi vil på ældreområdet.

- Kan vi leve med dårligere velfærd på ældreområdet, eller er vi klar til at tilføre området de nødvendige midler, spørger Bent Sten Andersen.

Han henviser blandt andet til, at Køge Kommune kun ligger i index 80 i forhold til landstallene for ydelser til velfærd, og at den seneste befolkningsprognose viser, at næsten 44 procent af befolkningstilvæksten frem mod 2025 udgøres af borgere over 80 år.

- Og de koster jo, konstaterer Bent Sten Andersen.

Et af de punkter i udvalgets sparekatalog, der blev mødt med mest kritik, var fjernelsen af støtte til transport for de ældre, der benytter sig af daghjem eller genoptræning.

- Den besparelse har vi droppet, dels på grund af konsekvenserne for de svageste af borgerne og dels fordi vi jo anstændigvis er nødt til at lytte, når indsigelserne er så massive, siger udvalgsformanden.

Men ellers blev de øvrige besparelser vedtaget af et enigt udvalgt, dog med undtagelse af de to punkter om udsættelse af bruge af de nye plejeboliger i Køge Nord og det nye genoptræningscenter ved stationen.

Her var Venstre Poul Christensen ikke enig.

- Både Seniorråd og andre har nævnt, at den besparelse på genoptræningen bliver ædt op af efterfølgende omkostninger, og desuden er ventelisten jo ved at eksplodere, så vi skal de ikke vente med at begynde at bruge de nye plejeboliger. Det kan vi ikke leve med, siger han.

- De demente hutler sig jo igennem hjemme hos en ægtefælle, der ender med selv at skulle på aflastning, fordi der ikke er plejeboliger til dem.

Poul Christensen erkender samtidig, at udvalget står over for en kæmpe udfordring med at få de økonomiske ender til at nå sammen.

- Men selvfølgelig skal pengene findes, og vi har i Venstre peget på blandt andet vikarkontoen og administrationen i stedet for, siger han.

Selvom Venstre altså ikke ville godkende alle spareforslag, er Poul Christensen er enig med Bent Sten Andersen og det øvrige udvalg i, at det ikke kan fortsætte med tillægsbevillinger og besparelser på ældreområdet.

- Det kræver en massiv økonomisk indsprøjtning, for vi står over for en kæmpe udfordring, siger han.

Bent Sten Andersen er også klar til at bede om flere penge for at få løst problemerne, men Ældre- og Sundhedsudvalget skal også kigge indad, understreger han.

- Vi skal selv optimere mest muligt - blandt andet ved at give vikarkontoen et meget kritisk eftersyn - så vi ved nøjagtigt, hvor mange ekstra midler, vi har brug for, før vi henvender os til Byrådet, siger han.

- Og det arbejdes der målrettet på i forvaltningen allerede nu.

Kigger man tilbage i budgetterne, blev der i 2017 afsat en mio. kr. til etablering af bedre fysiske rammer for demente, mens ældreområdet ikke blev nævnt i forbindelse med intentionerne i aftalen om Budget 2018