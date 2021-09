Se billedserie Foto: FROM

Ægte vikinger med motorvej i baghaven

Køge - 20. september 2021 kl. 11:09 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Holdt man sig for ørerne, forsvandt man ind i en helt anden tidsalder. Tilbage til vikingetiden, hvor livet blev levet i slowmotion, når der ikke lige blev udkæmpet drabelige kampe.

I weekenden var der en sjælden leben på Vikingeborgen Borgring. Her var omkring 75 næsten ægte vikinger rykket ind og havde slået lejr. Fra fredag til søndag boede de i telte og skabte en helt unik stemning for de mange besøgende, som benyttede det overskyede sensommervejr til en tur tilbage i tiden.

Der var boder med salg af smykker, garn og andet - og så var de besøgende vidne til nutidsdanskere, som har dedikeret meget af deres fritid til at være vikinger - og til deres levevis.

Dagens største smil sad nok på event- og marketingkoordinator Ann-Kathrine Jespersen fra Museum Sydøstdanmark, som tiltrådte i jobbet for kun tre måneder siden.

- Vi kunne ikke gennemføre arrangementet sidste år på grund af corona, men ellers er vikingedagene bare blevet større og større. Jeg er glad for at det ikke regner, men også at det ikke er 30 grader. Det kan simpelthen ikke være mere perfekt vejr.

Ann-Kathrine bliver afbrudt af nogle "brølende mænd" lidt væk. I en indhegning er der taget fat på en drabelig Eastern-turnering, hvor der bliver kæmpet på liv og løs.

- Og det er altså ikke kun for sjov, pointerer Ann-Kathrine med overbevisning i stemmen.

Så hersker der mere ro ved Monica Hansen og Peter Drue Dahls telt, hvor en pattegris med et æble i munden er under tilberedning. De er med i venneforeningen Borgring Vikinger, som holdt generalforsamling for tre uger siden og allerede nu har 325 medlemmer.

- Det har været et hårdt år ikke at kunne komme ud sammen med de andre vikinger, fortæller Monica Hansen, mens hun viser rundt på teltpladsen.

På turen rundt møder vi Jeamaine Pedersen, som har taget turen fra Falster til Køge sammen med hendes bedste ven, fjordhesten "Bro".

Jeamaine er kommet for at vise sportsgrenen bueskydning på hesteryg, som - nok ikke overraskende - er en lille sportsgren. Til gengæld er det ikke noget nyt, at kæmpe på hesteryg.

- Det har man gjort 1000 år før vores tidsregning. Nu afholdes der både DM, EM og VM indenfor sportsgrenen, forklarer Jeamaine, som er iført en smuk dragt, som hun har fundet inspiration til fra Birka i Sverige - og selv syet.

Mens Jeamaine flere gange i løbet af lørdagen gav opvisning, går det behageligt stille for sig hos Diana Nordstrand Larsen fra Korsør. Hun sælger håndspundet garn.

- Men det er ikke den primære årsag til, at jeg er her. Det er helt klart for det sociale. Sammenholdet. Alle kender alle. Men får ligesom opbygget en familie blandt os vikinger, forklarer hun.

Hun har slået telt op og indrettet med en stor seng, hvor hun sover sammen med veninden Katja Nielsen.

- Vi lå nu og snakkede det meste af natten, griner de to kvinder.

Som alle andre på pladsen, skulle man lige vænne sig til, at Køge Bugt Motorvejen ligger som en larmende lydkulisse - uden at det dog kunne ødelægge den gode stemning. For der skal mere til at slå en viking ud!