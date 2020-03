Agat Ejendomme, der blandt andet står bag opførelsen af Strædet i Køge, havde et underskud på 163,2 millioner kroner i 2019. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Årsregnskab: Projektudvikler på Strædet har stort underskud

Køge - 31. marts 2020 kl. 05:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en række shopping- og handelscentre rundt i Danmark og udlandet samt en stor ejendomsportefølje er projektudviklervirksomheden Agat Ejendomme, det tidligere TK Development, hårdt ramt af udsigterne til økonomisk stilstand som følge af Covid-19.

Virksomhedens 2019-regnskab ligger nu også klar, og heraf fremgår det, at Agat Ejendomme før skat havde et underskud på 163,2 millioner kroner. Agat står blandt andet bag opførelsen af Strædet Køge, og i årsregnskabet oplyses det, at der hensættes i alt 47,5 millioner kroner, som er relateret til Strædet Køge. Dertil kommer, at man nedskriver for 125 millioner kroner i koncernens ejendomme, som tæller blandt andre shoppingcenteret Sillebroen i Frederikssund samt Ringsted Outlet.

Juridisk tvist om Strædet I regnskabet oplyses det derudover, at Agat Ejendomme nu overfører udlejede lejligheder i Rådhusstrædet i Køge til ejendomsporteføljen.

Under punktet »juridiske risici« i regnskabet fremgår det videre, at man er involveret i en juridisk tvist i vedrørende Strædet Køge. Noget, som også tidligere er blevet beskrevet her i avisen.

- Koncernen er fra tid til anden involveret i tvister og retssager og er aktuelt involveret i flere tvister og voldgiftssager, primært i relation til Strædet, Køge, samt enkelte uafklarede kommercielle forhold, også relateret til Strædet, Køge. Der er foretaget en vurdering af de enkelte forhold og på den baggrund foretaget reservationer til imødegåelse heraf. Uanset at ledelsen mener at have vurderet alle betydende risici, er der en risiko for, at der kan komme afvigelser, og afvigelserne kan være betydelige, skriver Agat Ejendomme i regnskabet.