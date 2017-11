Uddannelseschef Hans Severinsen og praktikpladskonsulent Michala Duvier fra EUX & EUD Business i selskab med Peter Larsen og hans arbejdsgivere i XL Byg C.F. Petersen i Køge.

Årets lokale læreplads i Køge

Køge - 16. november 2017 kl. 20:00

Hos XL Byg C.F. Petersen i Køge kom hverdagen en smule ud af vater, da uddannelseschef Hans Severinsen og praktikpladskonsulent Michala Duvier fra EUX & EUD Business på Køge Handelsskole aflagde dem en overraskelsesvisit: Anledning var, at XL Byg C.F. Petersen i Køge i år løb med titel som årets lokale læreplads - indstillet af Peter Larsen, som er i lære som handelsassistent med speciale i salg hos XL Byg C.F. Petersen i Køge. Blomster, diplom og tale gjorde en helt almindelig mandag anderledes. Efter den første glædelige uro havde lagt sig, holdt Hans Severinsen en lille tale til virksomheden, som generelt også er kendt for at en stor indsats for at uddanne unge til arbejdsmarkedet. Hans Severinsen sagde: "Peter har lavet en superflot indstilling til dommerkomiteen, som i øvrigt har bestået af vores to praktikpladskonsulenter Michala Duvier og Mette Søgaard samt undertegnede. De har stor erfaring med samarbejde med virksomheder omkring elever og er derfor de bedste til at vurdere. Peter Larsens indstilling vidner i allerhøjeste grad om, at der her hos XL Byg C.F. Petersen er tale om en ganske særlig virksomhed, hvor der er rart at være og hvor der er plads til at udfolde sig, hvis man som elev arbejder seriøst med tingene.

"XL Byg C.F. Petersen er et gammelt velrenommeret firma med stolte traditioner, og selvom I ekspanderer, så formår I at være lokale og blande jer i det lokale uddannelsesliv og erhvervsliv. Tømmerhandleren Michael Buhl og direktørerne Jes Gravesen og Frank Bøgelund, er aktive i lokale erhvervsforeninger, og HR chef Thomas Werngreen er særdeles aktiv bl.a. i bestyrelsen for 10. kl. i CAMPUS Køge, samt i det lokale uddannelsesudvalg på Køge Handelsskole. Thomas har i mange år været særdeles imødekommende, professionel, hjælpsom og en rigtig god samarbejdspartner for Køge Handelsskole i mange forskellige sammenhænge. Derfor er det en stor glæde for mig, at udnævne XL BYG, C.F. Petersen i Køge som årets læreplads 2017. Vi har som sagt udvalgt XL Byg på baggrund af Peters indstilling, og årsagen til at han har indstillet jer er følgende. Jeg citerer ordret, baggrunden for at Peter mener, at XL Byg skal være årets læreplads: 'Jeg har følt mig velkommen som elev lige fra dag et. Udover det får man rigtig hurtigt nogle gode arbejdsopgaver på lige fod med andre medarbejdere, som gør, at man lærer en masse nye ting på meget kort tid. Man får en masse ansvar, som man selv skal holde styr på, og det er fedt at få lov til så meget, så hurtigt. Det er i hvert fald et kæmpe plus for mig at gøre tingene selv. Det lærer jeg meget mere af. Og så føler man sig som elev i XL BYG, C.F. Petersen heller ikke glemt. Der er elevsamtale både før og efter skoleophold, hvor man snakker om forventninger inden opholdet, og hvad man har lavet, og hvor meget man har rykket sig efter opholdet. Man kommer hurtigt med på kurser, ture osv., så man føler sig hurtigt som en del af det hele. Det betyder, at man bliver motiveret til at komme på arbejde og vise sit værd. Det er fedt. Man får også mange flere muligheder end forventet som man kan bruge efter elevtiden. Det er muligheder både ind for branchen og uden for branchen.'

"Jeg har som sagt citeret Peters indstilling ordret, fordi jeg synes han rammer helt plet med sin indstilling. Det er jo lige præcis sådan, at en elevplads skal være. Det er super flot. XL Byg C.F. Petersen viser tillid til sine medarbejdere, behandler dem ligeværdigt og giver spændende opgaver med mulighed for at have indflydelse som ansat. I udviser oprigtig interesse i Peters uddannelse og sørger for, at der er sammenhæng mellem arbejdet i det daglige og skoleopholdene. Endelig sørger I også for løbende kompetenceudvikling og branchekendskab, samt inddragelse i det sociale liv på arbejdspladsen. Jeg håber, også I kan mærke, at dét I har givet Peter, det får I tilbage i en topmotiveret kollega med masser af selvtillid og arbejdsglæde. Det er bare fantastisk og jeg håber I er rigtig stolte af jer selv. Det har I, i hvert fald al mulig grund til. Stor respekt herfra. Så skal vi ikke slutte af med at ønske et stort tillykke til XL Byg i Køge med titlen som "Årets læreplads 2017," sagde Hans Severinsen.