Årets juleskulptur er en kæmpe guitar på hjul

Han forklarer om værket:

- Bogstaverne handler om, at man sagtens kan blive til noget, selvom man måske ikke er så god til at læse - det er vi mange, der er et levende bevis på. Det grundlæggende er, at vi allesammen kommer et sted fra og vi skal allesammen et sted hen. Jeg tror, vores primære opgave er at lære, tilgive, elske og give videre. Selvom det kan være svært, skal vi allesammen »igennem« som mennesker. Vi skal finde vores hylde. For mig er det musikken - og det er troubadurens opgave at rejse fra by til by og fortælle historier.