Årets julekoncert hos Bygningen i Køge

Misteltenen er strategisk placeret, og temperaturen stiger garanteret et par grader, når DR Big Band inviterer til årets julekoncert fyldt af blues, inderlig jule-soul og swingende klassikere. Med sig på scenen har de den alsidige Bobo Moreno, som er kendt for en stemme, der emmer af soul, og en smittende begejstring for musikken. Miriam Mandipira kaldes 'Queen of the Blues' i det sydlige Afrika, og herhjemme har hun i de seneste år erobret den danske blues-, jazz- og soul-scene. De sidste par år har hun taget publikum med storm under DR Big Bands julekoncerter, og vi kan se frem til at blive tryllebundet af hendes store stemme igen i år.