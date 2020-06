Se billedserie Nicklas Rosenbaum fra Solrød Strand er første student fra Køge Handelsskole. Her får han blomster af rektor Tim Christensen. Foto: Køge Handelsskole

Årets første student på Køge Handelsgymnasium

Køge - 02. juni 2020 kl. 09:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods covid-19 gik champagneproppen af for årets studenter på Køge Handelsgymnasium: Nicklas Rosenbaum fra 3b på IBS - International Business Studies var først færdig fra sidste mundtlige eksamen i SOP.

Sidste eksamen - og tre år på gymnasiet - blev afsluttet med smil og fejring - på afstand. Nu er Nicklas Rosenbaum fra Solrød Strand klar til at fejre huen og studentereksamen med venner og familie, inden nye veje skal banes - fundamentet er nu lagt, så for Nicklas Rosenbaum mangler blot en endelig afklaring af en retning med videregående uddannelse.

- Jeg valgte HHX på Køge Handelsskole, da jeg har fremtidige planer om at arbejde med handel og økonomi - og så drømmer jeg om at blive selvstændig. Jeg så, at IBS på Køge Handelsgymnasium ville give den nødvendige bagage til min fremtid ad den økonomiske vej. STX var slet ikke noget for mig med fag som oldtidskundskab, fysik, kemi og biologi, siger Nicklas Rosenbaum på 19 år.

- Fra HHX tager jeg meget viden med omkring økonomi både i form af erhvervsøkonomi, men også international økonomi. Derudover har fag som historie, spansk, engelsk og matematik været lærerige og givet gode indsigter og funger som fundamentale redskaber, når man vil handel med globalt udsyn. Mine tre år på KHS har også budt på gode og lærerige studieture til Malaga og på spansk sprogskole og til Vietnam - for at få et indblik i store globale virksomheder med produktion i Vietnam. Det eneste, jeg måske fortryder i bakspejlet er, at jeg ikke benyttede Erasmus+ undervejs i min ungdomsuddannelse - jeg har hørt utroligt meget godt om det, og det er klart noget, jeg fortryder jeg ikke tog med. Ud over det faglige har jeg også fået nye venner, som jeg vil holde kontakten med, nu hvor vi alle fortsætter videre i vores egne spor, siger Nicklas Rosenbaum.

At være i nuet

- Lige nu og her skal jeg holde et sabbatår og overveje mine muligheder. Jeg er stadig i tvivl om hvilken vej jeg skal gå - der et kæmpe udvalg at vælge mellem, men jeg tænker, at jeg finder frem til en videregående uddannelse i mit sabbatår, hvor jeg gerne vil arbejde og rejse et par måneder, siger Nicklas Rosenbaum og fortsætter:

- Men først vil jeg fejre, at jeg bliver student med min nærmeste familie og venner - og så krydser jeg fingre for vi kan holde studentergilde(r) og forhåbentlig kan komme på den traditionelle studenterkørsel. Covid-19 har vendt op og ned på hverdagen og givet anledning til mange spekulationer i den sidste tid med undervisning, eksamen og alt det, der kommer efter. Men lige nu vil jeg tage det en dag ad gangen og se, hvad der venter om det næste hjørne, fortæller den nybagte student.