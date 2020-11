Martin Wibrand fra Ejby er kåret som årets ex-ryger i Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Årets ex-ryger begyndte at ryge som 12-årig

Køge - 25. november 2020 kl. 11:19 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Martin Wibrand blev kåret som årets ex-ryger i Køge Kommune forleden, hvor han udover æren også kan glæde sig over et helt læs lakridspiber i stedet for smøgerne. Han vandt nemlig et helt års forbrug af lakridspiber.

Han begyndte at ryge allerede som 12-årig gammel, men da han begyndte at få problemer med vejrtrækningen tilbage i 2009, tog han fat om problemet.

- Efter at have røget i 22 år, begyndte jeg at få problemer med at trække vejret og blev forpustet af ingenting. Jeg gik til lægen, og vi talte om min rygning. Han spurgte, om jeg ville fortsætte med at kunne lege med min datter, som på det tidspunkt var 1,5 år, eller om legen om nogle år skulle være, at min datter fjernede iltslangen fra min næste og sagde: "Nu kan du få luft, nu kan du ikke få luft", beretter han om den barske melding, som han fik dengang.

Stoppede næste dag

- Jeg røg 20 cigaretter samme aften og stoppede næste dag, fortæller Martin Wibrand, som de første tre måneder dæmpede nikotintrangen med forskellige produkter.

- Fordelene ved at være holdt op med at ryge er, at jeg nu kan trække vejret, og at jeg ikke bliver lige så hurtigt forpustet. Men den største fordel er, at jeg kan lege med mine børn og gå 18 huller til golf uden problemer, siger han.

Helt problemfrit har det dog ikke været, for siden rygestoppet er vægten røget et stykke i vejret for lastbilchaufføren fra Ejby.

- Det har været hårdt at skifte garderobe tre gange på de knap 12 år, der er gået, for jeg har taget en del på i vægt. Og selv efter alle de år kan rygetrangen stadig melde sig - specielt i pressede situationer. Men så er det dejligt, jeg nu har lakridspiberne til hjælp, smiler han.

Det næste forløb med Køge Kvitter Smøgerne begynder i januar næste år.