For at komme i mål med økonomien kræver det, at vi skal gentænke matrikler, materiel og mandskab. Det vil være forkert ikke at erkende det, sagde Flemming Christensen i sin tale til brandmændene nytårsaftensdag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Årets brandmand: Jeg håber jeg har kolleger næste år

Køge - 02. januar 2018 kl. 15:05 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en nytårsparole med diskrete hentydninger til de besparelser, der kan blive konsekvensen af en ny risikobaseret dimensionering af beredskabet, som Beredskabskommissionen vedtog før jul med et sparekrav til Østsjællands Beredskab på fem millioner kroner. Som DAGBLADET skrev lørdag, kan den nye plan blandt andet betyde, at hver tredje fuldtidsansatte på brandstationen i Lellinge skal spares væk og andre brandstationer skal lukkes.

Som det er tradition mødtes brandmænd og -ledere med politikere og relevante topfolk fra Køge og Solrød kommuner om morgenen nytårsaftensdag for at spise brunch på brandstationen i Lellinge og ønske hinanden godt nytår.

Her kommenterede udrykningsleder Jacob Hansen fra Falck i Lellinge på situationen, hvor det ikke er lykkes for Østsjællands Beredskab at indgå en kontrakt med Falck til at tage over, når den nuværende kontrakt om redningsberedskab løber ud den 1. januar. I stedet har det været nødvendigt at lave en midlertid forlængelse af den nuværende kontrakt, der gælder første halvår af 2018. I den tid er det håbet, at den nye risikobaserede dimensionering kan danne basis for at nyt udbud, som Falck kan vinde.

- 2017 har i høj grad været præget af udbuddet omkring den nye brandkontrakt, og på stationerne har dette da også givet anledning til en del spekulationer om, hvad der nu skulle ske med beredskabet i Lellinge, Køge og Solrød. Man har valgt at forlænge de nuværende brandkontrakter i Køge og Solrød kommuner indtil den 30. juni, og vi er meget spændte på, hvordan den nye risikobaserede dimensionering og de nye byråd vil takle disse og komme i mål med de fremtidige brandkontrakter, forhåbentlig med Falck og uden at skulle skære ned på mandskab, køretøjer og stationer. Forandringer kan være svære og især usikkerheden påvirker medarbejderne meget. Vi må håbe, at der snart træffes en beslutning om vores fremtidige beredskab, sagde Jacob Hansen.

Nytårsparolen var den sidste officielle handling for Flemming Christensen, inden han gik af som borgmester. Han holdt også en tale, hvor han blandt andet kom ind på situationen med mulige besparelser.

- Vi har fået konstateret, at det tager sin tid at få Østsjællands Beredskab op at køre. Samarbejdet mellen de otte ejerkommuner er godt, og vi er enige om, at den opgave skal lykkes. De otte kommuner kommer til at drive det billigere, men det bliver nødvendigt at gentænke operationer. Vi skal behandle den risikobaserede dimensionering politisk i løbet af januar. Der kræver det, at de otte byråd skal være enige. Men for at komme i mål med økonomien kræver det, at vi skal gentænke matrikler, materiel og mandskab. Det vil være forkert ikke at erkende det. Der vil blive lagt op til forandringer, og over fem millioner kroner skal hentes, før det går i mål, sagde Flemming Christensen.

Det er en tradition, at der op til nytårsparolen er afstemning mellem brandmændene om, hvem der skal kåres som årets brandmand og tildeles den gyldne brandmandshjelm. I år var valget faldet på Bjarne Nielsen. Også han hentydede til den forestående besparelse i sin lille takketale.

- Jeg vil oprigtigt håbe, at jeg har nogle kolleger, jeg kan give den videre til næste år, lød Bjarne Nielsens kommentar.