Årets Made in Køge-vindere fik priserne bragt ud

PRISER: Connect Køges Nytårskur 2021 måtte i år aflyses grundet corona, men det forhindrede ikke Connect Køge i at fejre den ekstraordinære indsats med prisuddelingen »Made in Køge« i løbet af denne uge, hvor vinderne i fem priskategorier er blevet hyldet.

KØGE: I kølvandet på coronaen følger nedlukninger og forsamlingsforbud, og det har gjort det umuligt for Connect Køge at afholde deres nytårskur i år.

Nytårskuren er en ramme for fejring af hele Køge kommunens erhvervsliv, og i samme forbindelse plejer man at uddele de fem priser "ILoveMyjob", "ILoveMyTeam", "ILoveKøge", "Iværksætterprisen" og "Eksportprisen" under titlen "Made in Køge".

I stedet har Connect Køge i år fundet en anden måde at hylde vinderne. Med balloner og en stor kage tog direktør for Connect Køge Allan Munch nemlig rundt og overraskede vinderne individuelt i løbet af denne uge. Det skriver Connect Køge i en pressemeddelelse.

- Den oprindelig plan var, at vi ligesom sidste år ville hylde vinderne af de fem priser under vores nytårskur. Det går bare desværre ikke i en coronatid som denne, og derfor har vi måtte aflyse nytårskuren. Det skulle dog ikke gå ud over de dygtige vindere. Vi ville simpelthen fejre dem og bringe de gode historier om ambition og passion frem i lyset. Historier som vi alle kan bruge som inspiration til at komme igennem denne mørke coronatid. Derfor fik vi den idé, at vi ville tage rundt og overraske vinderne for at give dem deres velfortjente skulderklap og fejre dem virtuelt, fortæller direktør Allan Munch.

Årets vindere

Under hver pris var et stærkt felt af fire nominerede kandidater. Vinderen blev fundet på baggrund af en offentlig afstemning på Connect Køges hjemmeside og en jury bestående af erfarne erhvervsfolk.

ILoveMyJob-prisen blev uddelt i samarbejde med Hammershus Bageri til Dennis Nielsen fra Din tøjmand med begrundelsen: "Dennis Nielsen har en fantastisk energi. Han brænder for at give god service og bruger altid den ekstra tid på at hjælpe kunderne, så alle går fra butikken med en god oplevelse."

ILoveMyTeam-prisen blev uddelt i samarbejde med Neoplast til til Nystrup & Øskov med begrundelsen: "Tanja Nystrup og Dorte Øskov er et power-team, der virkeligt formår at byde deres kunder velkomne i deres butikker og online univers. Og så yder de et stort bidrag til et levende handelsmiljø i Køge."

ILoveKøge-prisen blev uddelt i samarbejde med Sparekassen Sjællad-Fyn til Projekt Ren Strand med begrundelsen: "Projekt Ren Strand er et nytænkende koncept, som både er bæredygtigt og involverer Køges borgere i at tage hånd om naturen. Og så sender de, de bedste signaler til unge som går med ideer med et grønt fokus."

Iværksætterprisen blev uddelt i samarbejde med Addere Revision til Bibiana med begrundelsen: "På under to år har Mohamad Abou Kachbeh udvidet madhuset Bibiana i Borup til det firedobbelte areal. Det er nemlig ikke bare mad, som Mohamad tilbyder, men en lille ferie fra hverdagen."

Eksportprisen blev uddelt i samarbejde med Grafisk Center Køge til Dana Lim med begrundelsen: "Med hovedsæde i Køge er Dana Lim førende lim-, fugemasse- og spartelproducent i Skandinavien. Siden slutningen af 80'erne har deres eksportmarked haft konstant fremgang. Samtidig udvikler de løbende deres grønne profil."