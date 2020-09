Årelangt ønske opfyldes: Brandstationen renoveres

Se billedserie Daværende borgmester Flemming Christensen (K) fik overrakt en rom-rotte til Falcks nytårsparole i 2017 som en spøgefuld hentydning til, at brandstationen er i en elendig forfatning,. Den plages blandt andet voldsomt af rotter. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Køge - 20. september 2020 kl. 12:09 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da 2017 skulle blive til 2018 valgte brandmændene hos Falck i Lellinge en spøgefuld måde at minde Flemming Christensen (K) om, at brandstationen er en gammel rotterede. Her overrakte brandmændene den daværende borgmester en kæmpestor romkugle formet som en rotte. Nu kan folkene endelig se frem til, at brandstationen bliver moderniseret.

Forligspartierne har i budgetaftalen for Køge Kommune således afsat 5,5 millioner kroner til renovering af brandstationen i Lellinge.

- Det er et problem, vi har skubbet foran os nogle år, vel vidende at vi ikke kan være de forhold derude bekendt. Så det er en stor dag, siger Flemming Christensen i dag.

Fylder meget Renovering af brandstationen har også været et stort ønske for Dansk Folkeparti i budgetforhandlingerne.

- Brandstationen har fyldt meget hos os, og det har været en del af hele snakken om Østsjællands Beredskab og beredskabet. Nu handler det om at gøre arbejdet færdigt. Vi har allerede lavet langsigtede løsninger for beredskabet, og nu skal de så have ordentlige rammer og arbejdsforhold derude, hvilket vi afsætter 5,5 millioner kroner til. Det er vi utroligt godt tilfredse med, siger Bent Sten Andersen.

Køge Kommunes forvaltning har lavet et budget over, hvad en totalrenovering af mandskabsfaciliteter og garage, som har dannet udgangspunkt for de politiske forhandlinger.

- Det er en ret gennemgribende renovering, men 5,5 millioner kroner svarer også et stort, nyt parcelhus. Det skal holdes op imod, at en ny brandstation koster 30-40 millioner. Med det her får vi fremtidssikret og sikret, at den har en levetid endnu, siger Flemming Christensen.

Brandmænd fryser Hos brandmændene er der glæde over en beslutning, som de har arbejdet på i 13 år. Samtidig er tillidsmanden for Falck-folkene spændt på, hvad renoveringen reelt kommer til at indebære.

- Det er dejligt, at de gør noget nu, så må vi hvor langt det rækker, siger tillidsmand på stationen i Lellinge, Klaus Larsen.

Selv om brandmændene er ansat hos Falck, er det Køge Kommune, der ejer brandstationen. Den er indrettet en garagebygning, som tilhørte vejvæsnet i Roskilde Amt indtil kommunalreformen, hvorefter den er blevet brugt som brandstation. Bygningen er imidlertid aldrig blevet ombygget til den nye brug, andet end at man har opstillet nogle pavilloner, hvor brandmændene sover og opholder sig, når de er på døgnvagt.

- Problemet er, at vi bor i pavilloner, som ikke er et stationært byggeri. Det er midlertidigt byggeri og i dårlig stand, siger Klaus Larsen.

Han fortæller, at brandmændene blandt andet døjer med kulde og varme.

- Pavillonerne er nærmest ikke isoleret, og den isolering, der har været, er næsten spist op af rotter. Så her er hundekoldt om vinteren og varmt om sommer, fortæller Klaus Larsen.

Han fortæller også, at samlingerne mellem hovedbygningen og pavillonerne er utætte.

- Man kan simpelthen stå og kigge ud.

Ingen plads til kvinder I dag tæller arbejdspladsen på brandstationen kun mandligt ansatte, og det er sådan set meget heldigt, for der er ingen faciliteter til kvinder.

- Vi meget trange toilet- og badeforhold til os. Og vi har ingen omklædningsrum eller dametoiletter, hvis der skulle komme kvindelige medarbejdere, siger Klaus Larsen.

Brandbil på skrå Selve garagen, hvor brandbilerne står klar til udrykning, volder også problemer.

- Gulvet i garagen består mere af grus end beton. Det er helt forvitret væk, så der er ikke andet småsten, og den er helt uisoleret, så der er også et miljømæssigt aspekt i at bruge al den energi til at varme det op. For det skal være frostfrit, der hvor brandbilerne står, siger Klaus Larsen og fortæller videre, at garagen reelt er for lille til det behov, der er nu.

- Stigevognen må stå på skrå, ellers kan den ikke være der. Hvis man skal købe et nyt køretøj, er man nødt til at holde sig til, hvad der kan komme ind i garagen frem for, hvad der kunne være mest hensigtsmæssigt i forhold til brandslukningsopgaven. Da vi købte den sidste sprøjte, var der begrænsninger på, hvor stor den måtte være, for ellers kan vi ikke komme omkring køretøjet for at komme ind i den, når vi skal på udrykning, siger Klaus Larsen, som dog understreger, at mandskabsforholdene er det mest presserende problem.

- Vi har repareret nødtørftigt på brandstationen i 13 år. Det hele er bare træt og slidt, siger tillidsmanden.