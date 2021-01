Der bliver åbnet for PCR-test på det gamle posthus i Køge fra kl. 10.00 i dag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Åbningstiderne til test bliver ikke ændret lige nu

Køge - 25. januar 2021 kl. 07:19 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

I forbindelse med den nye testmulighed i Køge har DAGBLADET haft kontakt med Region Sjælland for at høre om mulighederne for længere åbningstider til PCR-testen, der hidtil er foregået i Teaterbygningen, men fra i dag foretages i det gamle posthus på Jernstøbervænget.

Åbningstiderne for at få en PCR-test - den »rigtige« test, der bliver foretaget i halsen - har hidtil været kl. 10.00 til 15.00, og i forbindelse med flytningen af teststedet til det gamle posthus, har en del borgere spurgt om muligheden for længere åbningstider:

- Mærkeligt at de allerede lukker kl. 15, der begynder folk at have fri fra arbejde, skriver en borger på Facebook.

En anden Køge-borger konstaterer tørt, at det bliver endnu en tur til Roskilde:

- Dejligt at man som borger i Køge kan blive testet i sin by. Ville være endnu mere fantastisk at have mulighed for senere tider (til os som ikke arbejder hjemmefra). See you next week Roskilde testcenter.

Andre kommentarer lyder:

- Måske man skulle holde åben når folk har fri for job.

- Vi vil have at folk skal testes,testes og testes !!!! Så vil det være dejligt med tider hvor folk har fri?!

- Kan kun tilslutte mig at det ville være dejligt at kunne blive testet udenfor arbejdstid når det nu opfordres til at blive testet hver uge når man går på arbejde, lige nu må vi til Tåstrup.

- Ville være dejligt at det var muligt at blive testet efter kl 15. Nu hvor det anbefales at alle uden symptomer bliver testet en gang om ugen. Der er jo stadig folk der arbejder på deres fysiske arbejdsplads.

- Der burde være længere åbningstid, så man ikke skal tage fri for at kunne nå det.

- De burde have længere åbningstider eller rykker hele åbningstiden fra f.eks. kl. 12 til 20 - hvor svært kan det være spørger jeg bare.

- Vi holder øje med behovet

DAGBLADET har som nævnt henvendt sig til Region Sjælland, der melder tilbage, at man følger behovet for åbningtiderne løbende, men at der ikke umiddelbart er ændringer på vej, så i første omgang bliver åbningstiderne for test i det gamle posthus også kl. 10-15.

Avisen har fået følgende skriftlige svar fra Hanne Schjøning, der er funktionschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland:

»Vi arbejder i øjeblikket på en skaleringsplan, sammen med en plan for decentrale vaccinationssteder. I den forbindelse er åbningstider på de enkelte lokale teststeder stadig i en afklaringsfase, hvor vi aktuelt vurderer ønsker, behov og muligheder.

De store teststeder er fortsat åbne til kl. 20.30 - pt. er der en del ledige tider.«