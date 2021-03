Se billedserie Butikschef Jean Christiansen glæder sig til at byde kunderne velkommen. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Åbningsbrag hos nyt køkkencenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbningsbrag hos nyt køkkencenter

Køge - 30. marts 2021 kl. 11:58 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Der venter kunder og personale et par festlige dage efter påske, når Nettoline fredag den 9. klokken 13 til 17 (for erhvervskunder) og lørdag den 10. april klokken 10 til 17 (for privatkunder) holder Grand Opening i den nye butik på Industrivej 1 i Køge.

Butikken får hele 1200 kvadratmeter og Butikschef Jean Christiansen har travle uger med at få indretningen på plads. Han glæder sig til at byde kunderne velkommen til et koncept, der ellers ikke findes i Køge: En køkkenbutik, der også er et køkkencenter.

- I en almindelig køkkenbutik er salget i forreste række, men her sætter vi kunden først. Vores ambition er, at vi én gang om måneden vil invitere til en aften, hvor kunderne har direkte adgang til tømrere, elektrikere, murere - alle håndværkere, man får brug for i forbindelse med en ombygning eller når man skal have nyt køkken eller bad. Håndværkerne vil på stedet kunne give et uforpligtende tilbud på opgaven, forklarer Jean Christiansen.

Han er selv uddannet tømrer og har tre årtiers erfaring fra køkkenbranchen, hvor han blandt andet har været chef og sælger hos Vordingborg Køkkenet, Aubo, Kvik og Svane Køkkenet.

Butikschefen brænder for at give kunderne den bedst mulige service og sætter en ære i en professionel service og rådgivning. Det handler om at skabe et bånd til kunderne og at gøre sig fortjent til kundens tillid.

- Jeg siger altid til mine sælgere, at det jo ikke bare handler om det aktuelle salg - det handler også om at kigge længere fremad. Og hvis vi giver vores kunder en ordentlig behandling, er der en god chance for, at de kommer igen, pointerer Jean Christiansen.

Gode åbningstilbud

På åbningsdagen den 9. april klokken 13 til 17 vil der udover lækkerier fra restaurant "Røg" i Mosede Havn være særdeles attraktive tilbud at gå på jagt efter - blandt andet får de første ti kunder, der køber et nyt køkken en hvidvarepakke med i handlen for bare én krone - og generelt vil produkterne i den nye butik være konkurrencedygtige på prisen - uanset om det handler om køkken eller bad, hvidevarer eller plankeborde.

- Og vores produkter er af høj kvalitet. Nogle tænker måske: "Nettoline - er det ikke sådan noget billigt bras?", men hvis du sammenligner med mange andre, er vores priser 20-25 procent lavere, men 80-85 procent af produktet er faktisk det samme, fortæller Jean Christiansen.

Lager til håndværkere

Udover introduktionen af et køkkencenter i Køge, vil lokale håndværkere også kunne nyde godt af et særligt tilbud hos Nettoline: I baglokalet etableres et lager med varer, som håndværkerne kan få adgang til med en kode. Skulle de mange et bestemt element under udførelsen af en opgave, kan de bestille og hente eksempelvis et køkkenskab hos Nettoline og på den måde spare tid til transport.

- I dag ligger mange af dem og kører til Glostrup, når den situation opstår, fortæller Jean Christiansen.

Han er 66 år og har meddelt, at han bliver på sin post til han bliver 70 år.

- Jeg har stadig glæden ved at være med til at bygge noget nyt op, men jeg blev udlært i 1970 - når jeg bliver 70 år, har jeg arbejdet nok, siger han med et smil.