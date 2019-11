Se billedserie Anne Jensby satser meget på togpendlerne, når hun på fredag åbner sin foodtraler »Anne på sporet«. Foto: Jesper From Foto: PFly

Åbner café med gode sommerfugle i maven

Køge - 26. november 2019 kl. 11:24 Af Jesper From

Anne Jensby er ikke bange for at arbejde igennem. For det kræver det, hvis man vil være selvstændig og så oven i købet ikke lige regner med ansatte - i hvert fald i starten.

Den 35-årige Borup-kvinde tager nu et gevaldigt karrierehop, og skal for første gang være »helt sin egen«.

På fredag 29. november åbner hun cafeen »Anne på sporet« på Borup Station. Ikke i en bygning eller pølsevogn, men i en såkaldt foodtrailer.

Anne har lejet sig til en plads på stationen af DSB, og her håber hun, at drømmen om at begå sig som selvstændig vil kunne løbe rundt. Og så handler det altså om at komme tidligt ud af fjerene for at være der, når kunderne er der. Nemlig ikke mindst togpendlerne.

- Jeg vil åbne klokken 6, så jeg skal noget tidligere op, så jeg kan nå at blive færdig med noget bagværk til kunderne.

Men Anne Jensby er ikke bleg for at give den en ordenlig skalle.

- Jeg har altid drømt om at blive selvstændig.

Det at stå bag disken, er langt fra noget nyt for Anne.

- Da jeg var 12-årig søgte jeg et job bag en disk, men fik at vide, at jeg ikke var høj nok. Om det var grunden, ved jeg ikke. For året efter ringede de tilbage, og jeg blev ansat, griner Anne Jensby.

I mange år har hun arbejdet i Munkholm Kiosken ved Holbæk, hvor familien dengang boede. Siden de flyttet til Borup, og derfor faldt det også helt naturligt, at der var på hjemmebanen, at Anne ville prøve lykken som selvstændig.

Udgangspunktet er, at hun alene driver »Anne på sporet«, men familien har lovet at give en hånd med, hvis der bliver behov.

Det bliver formentligt i morgentimerne at den primære indtægt skal komme i hus. For der er rigtigt mange togpendlerne på stationen. De vil hos »Anne på sporet« kunne købe blandt andet croissanter, morgenbrød og kaffe. Men der bliver også mulighed for at købe frugtskåle, skyr, sandwich, panini, pølser og hotdogs.

Men sortimentet komme helt til at afhænge af kundernes behov. Så der er plads til justeringer, når der er kommet godt gang i foodtraileren.

I den store sølvgrå trailer bliver der også plads til salg af gavekurve med chokolader, lakridser, chips, vingummier, specielle popcorn - eller hvad nu kunden ønsker.

Har folk på stationen lidt ekstra tid (man har jo ført hørt om togforsinkelser!), så har Anne Jensby fire caféborde stående, hvor man kan hvile benene og nyde lidt vådt eller tørt.

Anne har ikke nerver på, men er spændt på den nye tilværelse:

- Jeg har gode sommerfugle i maven.

»Anne på sporet« på Borup Station åbner første gang fredag 29. november klokken 7.