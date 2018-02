Jeg har også mødtes med nogen, hvor det gik ud på at finde erotikpartnere eller at have en affære. Men jeg nåede til et punkt, hvor jeg ikke gad det hemmelighedskræmmeri mere. Det er bedre at have det åbent, fortæller 54-årige René. Modelfoto: Scor.dk

Åbne forhold: René og kæresten har sex med andre par

Køge - 10. februar 2018 kl. 09:39 Af Katrine Wied

Han kalder det en livsanskuelse eller en livsstil. For 54-årige René fra Køge er løsningen i kærlighedslivet ikke et monogamt forhold. Det har han sandet efter to ægteskaber og forholdet til sin nuværende kæreste, der har varet foreløbig i ti år. René er til åbne forhold.

I 20 år har han haft en profil på dating- og sexsitet Scor.dk, både en individuel profil og en parprofil. Det har ført ham ind i et liv med affærer med andre kvinder, men først og fremmest i en verden, hvor voksne par leger med hinanden.

- Jeg har en livsanskuelse. Jeg er ikke til normale forhold, jeg er mere til ret åbne forhold, fortæller René, der til daglig arbejder i IT-branchen. Han har valgt at fremstå anonym, men redaktionen kender hans identitet.

René er det, som man i miljøet kalder for »lifestyler«.

Under pseudonymet Handyr35 oprettede han som 35-årig sin første profil på Scor.dk. Den gang var det ikke en par-profil sammen med hans hustru, men en singleprofil.

- I første omgang mødtes jeg ikke med nogen. Det var mere for at snuse til det, siger René.

Det var, da han var gift med sin første kone.

- Hun troede, at hun kunne ændre på, at jeg var til åbne forhold. Men det kunne hun ikke. Så hun blev også swinger. Vi prøvede nogle ting af sammen og fandt ud af det stille og roligt. Vi gjorde mest tingene sammen, men da vi indså, at vi havde forskellige ønsker, fandt hun et par piger, hun legede med. Men jeg tror egentlig ikke, at det var noget for hende, for hun har ikke noget at gøre med det i dag, fortæller René.

At der er forskel på et pars lyst til at eksperimentere er ikke usædvanligt.

- Man ser andre og tænker: Det kunne jeg også godt tænke mig at prøve. Men hvad gør man så, hvis ens partner ikke er med på det. Ja, så snakker man vel enten om det, eller går til en sexolog. Man skal ikke ændre på folk. Hvis ens partner ikke har lyst til det, må man finde en overenskomst for, hvad der er tilladt. De fleste har regler. Der er for eksempel nogen, der har regler om, at hvis den ene bliver jaloux, så skal den anden stoppe. Det er selvfølgelig en stor magt at give til den anden. Men alt er en tillidssag. At give en anden sådan en magt, er også en tillidssag, forklarer René.

René begyndte også at deltage i de fester, som bliver arrangeret af Scor.dk eller af communities inde på sitet. Her kan brugerne mødes i virkeligheden.

- Når man allerede har talt om sex via Scor, er det ofte nemmere at snakke med andre, når man møder dem i virkeligheden. Den hæmning, man normalt ville have, når man er i byen, er ikke til stede her. Det bliver mere, om ikke løssluppent, så i hvert fald mere afslappet, også selv om der bliver talt om erotik.

I begyndelsen mødtes René også med kvinder, som hans hustru ikke kendte noget til. Men langsomt måtte han erkende, at det var bedre, når det både kunne foregå åbent, og når det involverede begge parter sammen med et andet par.

- Jeg har også mødtes med nogen, hvor det gik ud på at have det sjovt, finde erotikpartnere eller at have en affære. Men det synes jeg ikke er så spændende mere. Jeg nåede til et punkt, hvor jeg ikke gad det hemmelighedskræmmeri mere. Den der hemmelighedsfølelse gør én splittet inden i. Det er bedre at have det åbent, har René erkendt.

De åbne forhold fortsatte også, da René var gift med sin hustru nummer to. Men så skete der noget, der ikke var planlagt.

- Jeg deltog i Scors egne store fester og til helt lukkede ting, sexparties. Jeg har sågar mødt min nuværende kæreste gennem sådan en fest. Vi var gift hver især og måtte gerne lege sammen, men det var ikke med den hensigt at gå fra nogen. Alligevel endte vi med afslutte vores forhold hver især.

I dag er René og kæresten enige om, at de gerne må have sex med andre. Men de gange, hvor det er foregået, er det noget, de har lavet sammen.

- I vores nuværende forhold har vi ikke anden regel, end at sex skal være sikker. Men jeg har ikke haft nogen udenoms forhold, mens jeg har været sammen med min nuværende kæreste, og vi har været sammen i ti år. Men jeg er selvfølgelig også blevet ældre. Vi nyder at se hinanden nyde, og vi vil gerne gøre hinanden glade, påpeger René.

For at den slags forhold kan lykkes, er det vigtigt at tale sammen, forklarer René.

- Man kan godt blive jaloux, men vi taler meget. Det vigtigste er kommunikation, og vi snakker helt åbent om tingene. Hvis man er sammen med andre seksuelt, så skal der være en vis tolerance i parforholdet. Vores tilgang er, at hvis du har det godt, så har jeg det også godt. Jeg ved jo godt, at det er ikke standart i Danmark, men der er mange flere, der har åbne forhold, end jeg troede tidligere, og det er blevet mere acceptabelt. Men i og med, at det ikke er noget, man går og skilter med, er Scor.dk en god motor for det, og det er nok det bedste sted at mødes for par. Der er selvfølgelig også swingerklubberne. Men der er nogle, der ikke kan identificere sig med at være swinger. Måske fordi de forbinder swingerklubber med snuskede, små steder med mænd, der måske er lidt for nærgående. I stedet kalder nogle sig for 'lifestylere', når de godt kan have omgang med andre, siger René.

Han og hans kæreste har også forsøgt sig med en lukket underside på Scor.dk for folk med mere specielle ønsker. Men de har erkendt, at det ikke er et sted for dem.

- Scor har for nylig lavet et site, der hedder Scor Dark. Det er, når det ikke bare er almindelig vanille-sex. Det er til sm-folket og folk, der har en fetich. Det har jeg ikke selv. De sammenhænge, hvor vi har haft stiftet bekendtskab med det miljø, har det ikke rigtig sagt os noget. Jeg kan bare godt lide at kigge på, fortæller René.