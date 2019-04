Klaus Gjøl håber, at rigtig mange vil kige forbi til Åbent Hus på Astersvej. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Åbent Hus for ledige seniorer

Hele 79 procent af de ledige seniorer 50+ i Køge området fik nyt job i 2018 - ihvertfald hvis de var medlem af Senior Erhverv Sjælland Øst. Her har lokale seniorer hjulpet sig selv og hinanden til hurtigt at få et nyt job og dermed kvitte ledigheden. Efter devisen hjælp-til-selvhjælp har medlemmerne i Senior Erhverv netværket besøgt lokale virksomheder, udarbejdet effektive CV'er og motiveret hinanden til at opnå det flotte resultat.

Nu kan du også være med. Tirsdag den 23. april klokken 10 til 14 afholder Senior Erhverv Åbent Hus på adressen Astersvej 23 E, hvor der bydes på en kop kaffe og et informationsmøde om netværket og et eventuelt medlemskab. Mød op og hør mere om succeserne.

- På landsplan er det 40 procent af vores medlemmer, der får nyt job inden for et år. det er helt enestående, at de 22 Senior Erhvervsnetværk over hele landet kan opnå en sådan høj grad af succes, og vi er stolte over at kunne opretholde de samme flotte resultater i gennem flere år, siger formanden for Senior Erhverv i Køge, Klaus Gjøl.

Den store succes betyder, at gruppen nu faktisk mangler nye medlemmer for at kunne tilbyde virksomhederne en bred palet af kompetencer og erfaring, oplyser formanden.

- Vi håber at se rigtig mange til vores Åbent Hus arrangement den 23. april. Man behøver ikke tilmelde sig. Bare mød op, opfordrer Klaus Gjøl.

Senior Erhverv er et landsdækkende jobsøgnings netværk og finansieres af satspuljemidler. Medlemmerne er seniorer på 50+ år, som er på jagt efter et nyt job, og de fleste oplever gode resultater efter kort tid. Aktiviteterne i Senior Erhverv rummer både jobsøgning, administrative opgaver og udadvendte aktiviteter, som kan være med til at holde medlemmernes kompetencer vedlige.