Åbenhed: Venstre vil have bedre svar til borgerne

Køge - 25. august 2021

Venstre vil have mere gennemsigtighed i forvaltningen i Køge Kommune.

Gruppeformand Ken Kristensen stillede derfor et forslag på økonomiudvalgsmødet tirsdag om at ændre reglerne for borgerne spørgetid i forbindelse med byrådsmøderne.

- Jeg har rejst forslaget, fordi der er borgere, der føler, at processen ikke er særlig inddragende eller særlig demokratisk, siger Ken Kristensen (V).

Det er ikke kun over for borgerne, at Ken Kristensen ønsker sig mere gennemsigtighed i forvaltningen. Det gælder også over for byrådsmedlemmerne.

- De svar, som kommunen giver borgerne på de skriftlige spørgsmål til byrådet, kender vi byrådsmedlemmer ikke, før de bliver læst op i byrådsalen. Det er ikke særlig transparent for os. Vi ved ikke, hvad borgmesteren eller forvaltningen svarer til borgerne. Jeg synes godt, at man kan som udgangspunkt give os byrådsmedlemmer svaret på skrift samtidig med, at man sender dagsordnen ud til os, så vi også kan se indholdet, siger Ken Kristensen.

Opfølgende spørgsmål

I selve byrådssalen ønsker han også at ændre på praksis. I dag er det kun tilladt for borgerne at stille ét spørgsmål, og når de har fået deres svar, har de ikke mere taletid.

- Det kunne være fint, hvis der var mulighed for et opfølgende spørgsmål. Efter at man har læst svaret op for borgeren, kunne man spørge, om svaret er fyldestgørende, og siger borgeren nej, kunne man fortsætte dialogen med den pågældende borger, også selv om det ikke skal udvikle sig til en egentlig debat, mener Ken Kristensen.

Endvidere ønsker han, at byrådsmedlemmerne kan anmode om, at et spørgsmål fra borgerne kan blive til et punkt på dagsordenen, eventuelt på den lukkede del af byrådsmødet, så hele byrådet har mulighed for at drøfte sagen.

Venstre var også kritiske, da et flertal i byrådet tidligere besluttede at slette samtlige politiske dagsordner og referater, der er mere end to år gamle fra Køge Kommunes hjemmeside. Han ser det som to sider af samme sag om manglende åbenhed i kommunen, både politisk og administrativt.

- Jeg synes, vi ser mere og mere lukkethed i Køge Kommune. For et stykke tid siden besluttede et flertal uden os og Radikale, at man ville fjerne alle referater og dagsordner, der var mere end to år gamle, fra offentligheden. Jeg savner åbenhed. Derfor har jeg også rejst denne sag om byrådets spørgetid. Hvis vi virkelig mener, at der skal kunne stilles skriftlige og mundtlige spørgsmål i byrådssalen, skal man også gøre det ordentligt, siger Ken Kristensen.

Forslag udsat

Men der var ikke umiddelbar opbakning fra de andre partier til Venstres forslag. Forslaget blev i stedet udsat til det kommende byråd, der skal vælges til kommunalvalget og som tiltræder den 1. januar.

- Det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes lige så godt, at vi kan lukke op og gøre det så transparent som muligt allerede nu. Der er ingen grund til at vente med det, siger Ken Kristensen.