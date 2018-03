Sådan ser den foreløbige skitse til byggeriet ud. Det er Fændediget, der snor sig til venstre på tegningen og det grønne område er ned mod Køge Å. Selskabet A Grunden Køge A/S, der skal stå for byggeriet, er dog ved at tilpasse det til de justeringer, der fremkom, da lokalplanen blev vedtaget i Køge Byråd.

Å-grunden justeres til før start

Køge - 11. marts 2018 Af Torben Thorsø

Køge: Der skal bygges på Å-grunden i Køge, men der er endnu ikke endelige planer for, hvornår byggeriet går i gang og hvordan det helt præcis kommer til at se ud. Det fortæller Per Brøndum Andersen, der er direktør i Å-Grunden Køge A/S.

- Vi er netop ved at lave en gennemgang af projektet og nogle justeringer af byggeriet i forhold til den lokalplan, der netop er vedtaget, siger han og forklarer, at det blandt andet drejer sig om at tage en etage af i højden og forlænge en af længerne på byggeriet.

- Så lige i øjeblikket er vi der, hvor vi taler med arkitekten og entreprenøren om, hvad der skal ske, fortsætter han.

Det er meget passende arkitektgruppen Vandkunsten, der slår stregerne til byggeriet.

Per Brøndum Andersen forklarer, at projektet kommer til at rumme godt 30 lejligheder i forskellige størrelser og en blanding af leje- og ejerlejligheder.

- Med projektet lægger vi vægt på at få skabt et pænt byggeri på vel nok den sidste byggegrund, så tæt på Køge midtby, siger han.

Forberedelserne til det kommende boligbyggeri på Å-grunden er i fuld gang. Det er Køge Kommune, der i øjeblikket byggemodner grunden til det kommende byggeri - som der altså ikke er sat startdato på endnu.