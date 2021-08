92-årig spøgelsesbilist: Kørte mod færdselsretning, ramte bilist og kørte videre

En bilist endte lørdag i det gale spor, hvilket endte i et mindre trafikuheld. Kl. 09.45 rykkede politiet ud, efter at andre bilister havde standset en 92-årige mand fra Køge, der havde kørt mod færdselsretningen på Lyngvej og på vejen havde strejfet en anden bilist.

På cykelsti

Under politiets sagsbehandling på uheldet fik politiet kontakt til et vidne, der oplyste, at den 92-årige inden var set køre sin bil ad cykelstien på Stensbjergvej og svingede til højre ad Lyngvej mod øst, inden han i krydset ved Nørre Centervej skråede over i den modsatte kørebanehalvdel under formentlig et mislykket venstresving ad Lille Lyngvej.