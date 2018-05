Se billedserie 92-årige Annelise Trolle Larsen kan ikke forstå, hvorfor hun nu selv skal have alt det bøvl med vasketøjet, som hun før fik hjælp til - og så er der slet ikke plads nok i posen, når der for eksempel skal vaskes sengetøj. Foto: Lars Andersen

92-årig er vred over ny vaskeordning

KØGE: 03. maj 2018 Af Lars Andersen

KØGE: Håndtrykket er fast, øjnene er klare, og vreden er til at tage at føle på.

Det kan godt være, dåbsattesten stædigt hævder, at Annelise Trolle Larsen har rundet de 92 år, men hun er bestemt ikke blevet for gammel til at føle sig dårligt behandlet - og til at kæmpe for at få ændret en efter hendes mening forkert beslutning.

- Jeg synes, det er helt grotesk, at vores politikere har besluttet det her, siger hun.

- Og jeg håber virkelig, at det kun er fordi, de ikke har været klar over konsekvenserne.

Annelise Trolle Larsens vrede og harme retter sig mod den nye vaskeordning, der blev vedtaget sidste år, og som betyder, at hun som enlig kun kan få vasket otte kilo tøj hver anden uge.

Vasketøjet skal samles i en udleveret pose, der så sendes til vaskeriet Berendsen Textil Service A/S og efterfølgende returneres.

- En ting er, at det kun er otte kilo, noget andet er alt det bøvl, det medfører for den enkelte, forklarer hun.

- For det første skal jeg skrive hver eneste ting ned, så jeg er sikker på at få det hele tilbage igen.

- Når det så kommer tilbage i den pose, vi skal bruge, så ligger det hulter til bulter, og det meste af det vender vrangen ud.

- Så jeg er nødt til at hælde hele posen ud inde på sengen i soveværelset, hvor jeg så først skal kontrollere, om det hele nu er med, inden jeg kan begynde at vende tøjet rigtigt, få fjernet de værste krøller og få det lagt sammen - inden jeg så skal fragte det ud garderoben.

Det lyder måske umiddelbart ikke specielt voldsomt, men Annelise Trolle Larsen er dårligt gående på grund af sine opererede knæ og gigt i den ene ankel, så hun har svært ved at stå længe af gangen i en akavet arbejdsstilling inde ved sengen.

Og hendes pointe er, at alt det, hun tidligere fik hjælp til, skal hun nu klare selv.

- Hvorfor i alverden har politikerne lavet om på den ordning, vi havde tidligere, spørger hun.

- Nu må vi kun aflevere tøj, der kan tørretumbles, så hvad med uld og den slags. Og hvis jeg for eksempel vil have vasket en jakke, så koster det ekstra.

- For ikke at snakke om sengetøj og håndklæder, der jo nemt kan fylde posen, så der ikke er plads til mere.

- Det er simpelt hen ikke rimeligt. Heldigvis har jeg en datter, der hjælper med det, jeg ikke længere kan få vasket, men det er der jo mange andre, som ikke kan regne med, påpeger Annelise Trolle Larsen.

- Det burde være en menneskeret - også for os gamle - at kunne gå i rent tøj hver dag, så jeg synes, det er håbløst, at de har taget vaskehjælpen fra os.

Annelise Trolle Larsen har kontaktet kommunen for at klage sin nød, men her var svaret, at man ikke kan gøre noget ved problemerne, fordi den nye ordning er en politisk beslutning.

- Samtidig hører jeg fra min hjemmehjælper, at der er så mange andre end mig, der er kede af og utilfredse med ordningen, og jeg synes det er latterligt, at man for at spare vil skære ned på noget, der er så vigtigt for os, siger hun.

Hensyn til medarbejderne

Da ordningen sidste år blev vedtaget i byrådet, var det kun Enhedslisten, der stemte imod, og de øvrige partier slog fast, at der var tale om en nødvendig besparelse og »et mindre indgreb«.

Liberal Alliances Jeppe Lindberg mente ikke, de ældre havde nogen grund til at klage.

- Det her er en fin sag, hvor vi bare placerer tøjvasken ude i byen og dermed gør det mindre besværlig for vores medarbejdere, sagde han dengang.

Nu konstaterer Annelise Trolle Larsen, at han fik ret - det er hende, der har alt besværet.