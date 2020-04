Se billedserie Laura Laustsen fra 9A skal ligesom de andre unge ikke til den afsluttende eksamen. Men det er egentlig fint, for hun ville ikke føle sig klar efter den seneste tid med hjemmeundervisning.

9. klasserne savner deres kammerater: En ærgerlig måde at slutte af på

Køge - 26. april 2020 kl. 04:58 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidder hver for sig i hver deres hjem. Med computeren foran sig eller hovedet begravet i de skriftlige opgaver. Den normale diskussion med læreren eller de andre elever er erstattet af enkelte virtuelle møder.

Mens folkeskolens yngste elever så småt er tilbage klasselokalerne - godt nok i nogle lidt anderledes rammer - er hverdagen for de ældste elever landet over fortsat langt fra normalen. Det gælder også eleverne fra Borup Skole.

De føler sig meget usikre på, hvorvidt de overhovedet kan nå at komme tilbage på skolen, inden det bliver sommer.

- Jeg håber, vi kan få en eller anden form for afslutning, så vi ikke bare skal afslutte ti års skolegang hjemme hver for sig. Selvom det ikke ville være en helt normal afslutning, kunne man måske godt finde en løsning, hvor vi kunne sige farvel, siger Maria Sloth Jørgensen, der går i 9.b på Borup Skole.

Hun vil blive »ret ked af det«, hvis der slet ikke blev nogen afslutning på hendes folkeskoletid.

- Det er jo noget, som man har glædet sig til, så det ville være en ærgerlig måde at slutte af på. Men der er ikke så meget at gøre, så jeg håber, man kan finde en løsning, siger Maria Sloth Jørgensen.

Går glip af afslutning I parallelklassen 9.a går Laura Laustsen, og hun tænker lige nu, at de ældste elever ikke når at komme tilbage på Borup Skole inden sommerferien.

- Det ville være ærgerligt, for så går vi glip af alt det, man har hørt om afslutningen på 9. klasse. For eksempel sidste skoledag og dimissionen, siger Laura Laustsen på 15 år.

Hun synes, det ville være mærkeligt, hvis hun og de andre unge ikke får mulighed for at sige ordentligt farvel til de andre i klassen og høre, hvad folk skal den kommende tid.

Bedre hjemmeundervisning For godt og vel en måned siden, da Borup Skole ligesom resten af Danmark blev lukket, oplevede Laura Laustsen i begyndelsen, at hjemmeundervisningen ikke fungerede optimalt, og at det var svært at arbejde sammen over computerne.

- Men nu synes jeg, det er meget fint, og vi ved, hvordan det hele fungerer, forklarer hun.

Samme oplevelse har Maria Sloth Jørgensen haft.

- I starten var det forfærdeligt, for man skulle lige finde en rytme og finde ud af, hvordan det fungerede. Men nu fungerer det meget godt trods omstændighederne. Jeg synes, at lærerne er blevet bedre til at fordele lektierne, så de ikke alle sammen kommer i starten af ugen, fortæller hun.

Savner vennerne Den 15-årige skoleelev fortæller, at hun i øjeblikket savner vennerne fra skolen, den sociale kontakt og det at kunne arbejde sammen med de andre elever og diskutere opgaverne.

- Herhjemme sidder vi bare med computeren og skal aflevere tingene alene. I skolen snakkede vi meget sammen om opgaverne, og det tror jeg betyder, at man lærer mere. For man får sagt højt, hvad man tænker og får for eksempel at vide, om man tænker noget forkert, påpeger Maria Sloth Jørgensen.

I 9.a savner Laura Laustsen også vennerne, samt muligheden for at få mere hjælp fra læreren eller benytter de redskaber, som der er på skolen, fortæller hun.

Ingen eksamen Begge skoleelever kan ligesom deres jævnaldrende landet over se frem til at gå glip af den afsluttende eksamen for 9. klasse. I stedet bliver det med stor sandsynlighed årskaraktererne, som bliver adgangsgivende.

Da Maria Sloth Jørgensen fik at vide, at hendes afgangseksamen var aflyst, blev hun i første omgang ked af det, men i dag har hun det faktisk fint med den manglende eksamen.

Hun skal nemlig på efterskole, hvor der bliver mulighed for at komme op til prøver og opleve det. Maria Sloth Jørgensen føler sig nemlig heller ikke helt klar til eksamen lige nu.

- Jeg føler, vi mangler en del forberedelse, så jeg ville nok ikke være helt klar, hvis vi skulle op til eksamen, fortæller skoleeleven.

Samme oplevelse har Laura Laustsen.

- Jeg føler mig ikke klar til eksamen, så på den måde er det fint. Vi skulle have haft mange prøveeksamener på skolen i de forskellige fag, men det er ikke blevet til noget, når nu vi sidder hjemme, fortæller hun.

Situationen gør også, at Laura Laustsen er glad for, at hun ikke skal direkte i gymnasiet men i stedet tager en tur på efterskole.

- Jeg føler mig slet ikke forberedt på at skulle i gymnasiet lige nu.