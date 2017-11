Svinninge/Færdselspolitiet holdt jule razzia på kalundborgvej ud for forsamlingshuset Tirsdag omkring middag.FOTO:PETER ANDERSEN. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: 88-årig kvinde fik verfet nærgående tricktyve væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

88-årig kvinde fik verfet nærgående tricktyve væk

Køge - 20. november 2017 kl. 14:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En en 88-årig kvinde fra Køge anmeldte torsdag, at hun havde været udsat for et forsøg på tricktyveri.

Kvinden havde været på indkøb med sin rollator. Da hun nåede hjem, blev hun i hoveddøren opsøgt af to fremmede mænd, som ville hjælpe hende med at få rollatoren indenfor. Kvinden anede uråd og bad de to mænd forsvinde, da de begyndte at tage i hendes indkøbsnet. De forlod derefter stedet.

Den ene af mændene bliver beskrevet som en mand af østeuropæisk udseende. Han er 20-25 år og 170-175 centimeter høj. Han var iført marineblå strikhue og mørkt tøj og fremstod smilende, venlig og velsoigneret. Manden talte ikke dansk.

Den anden mand er også af østeuropæisk udseende. Han var iført mørkt tøj.

Politiet mistænker dem for at have villet foretage et tyveri fra kvindens hjem, hvilket blev forpurret, da den 88-årige anede uråd.