85-årig snydt af tricktyv ved hæveautomat

Torsdag eftermiddag fik politiet anmeldelse om, at en 85-årige mand havde været udsat for tricktyveri samme formiddag foran Nordea Bank på Aldersro i Herfølge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

omkring kl. 09.43 var den 85-årige ved en hæveautomat for at hæve penge, da en ukendt mand henvendte sig til ham og pegede på en 50-krone seddel, som lå på jorden.

Senere blev den 85-årige kontaktet af sin bank, som oplyse, at de havde spærret hans kort, da der var blevet hævet større beløb på hans kort tre gange med få minutters interval, hvilket fik banken til at reagere.

Den 85-årige opdagede nu, at det kort han havde i sin pung tilhørte en kvinde, som han ikke kendte, og han indså, at han måtte være blevet franarret sit eget kreditkort ved banken og i stedet have fået et fremmed kreditkort.