Se billedserie Det var en ubehagelig og rystende oplevelse for familien, da 85-årige Frede Andersen ikke kunne få hjælp til at håndtere et nyt kateter, har hans voksne døtre fortalt. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

85-årig ladt i stikken i ydmygende situation: - Det kan vi på ingen måde være stolte af

Køge - 21. september 2021 kl. 15:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Det er søndag aften for godt og vel tre uger siden, og nu er der ikke flere urinposer tilbage til 85-årige Frede Andersens kateter. Familien krydser fingre for, at posen holder til mandag, for Køge Kommunes udekørende plejepersonale har af flere omgange afvist at hjælpe og medbringe poser.

Posen revner dog, og i ren desperation forsøger den 85-årige køgenser at lappe posen med et stykke tape. Uden held. Først efter et opkald til vagtlægen, som dernæst ringer videre til kommunens plejepersonale, kommer der hjælp.

Hele weekenden står i dag tilbage som en ubehagelig og rystende oplevelse for familien, fortalte Frede Andersens to voksne døtre til DAGBLADET den 18. september, og efterfølgende har både plejepersonalets leder og kommunens ældre- og sundhedschef undskyldt og beklaget sagen.

Kort om sagen Fredag for godt og vel tre uger siden fik 85-årige Frede Andersen fra Algestrup indsat et kateter. I løbet af weekenden forsøgte han og familien at få hjælp fra Køge Kommune til at håndtere kateteret og ikke mindst skaffe flere urinposer. Blandt andet fordi der undervejs gik hul på den sidste poser.



Af flere omgange afviste det udekørende plejepersonale i Område Syd dog at hjælpe, da den 85-årige ikke var blevet visiteret hjælp.



Efterfølgende har kommunens ældre- og sundhedschef undskyldt og beklaget sagen og erkendt, at Frede Andersen burde have fået hjælp via en akutvisitation.

DAGBLADET Køge har spurgt Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, hvad han tænker om sagen:

- Det kan vi på ingen måde være stolte af. Sådan en sag burde aldrig være sket, men det er det, der sker, når personalet træffer en forkert beslutning, og det er også blevet påtalt over for dem, som har været involveret. Nu kan vi ikke gøre så meget mere end at lægge os fladt ned og sige, at det var en fejl.

DF: En dårlig dag Udvalgsformanden fortæller, at han er blevet orienteret om sagen, inden DAGBLADET Køges henvendelse, og at forvaltningen har vendt sagen med andre grupper i kommunen for at dele læringen.

Hvilken forklaring har du fået på, hvorfor fejlen er sket?

- Der er ingen forklaring. Der er en medarbejder, som har truffet en forkert beslutning, og der er ingen logik. Jeg tror ikke, man skal forsøge at lede efter en forklaring, for alle kan have en god eller dårlig dag, og den medarbejder har nok haft en dårlig dag, konstaterer Bent Sten Andersen.

Ser du nogen tegn på, at der kan være tale om et mere generelt problem?

- Det har jeg ikke indtryk af. Tværtimod har vi en god udekørende hjemmepleje, som har et godt omdømme, og sådan nogle ting kan ske, så vi må bare lære af det, siger udvalgsformanden.

K: Uheldig situation Hos Konservative ærgrer man sig også over sagen, og Kirsten Larsen (K), der er medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget, slår fast, at kommunens borgere selvfølgelig skal have den nødvendige hjælp.

- Der er ikke nogen i plejen, som vil udsætte borgerne for noget. De vil gøre deres ypperste, men her er der sket en fejl, og forvaltningen har beklaget, påpeger hun.

Ser du sagen om et tegn på et generelt og mere strukturelt problem, eller er der tale om en enkeltstående fejl begået af medarbejderne?

- Det er ikke min oplevelse, at der er et generelt problem. Det her er en uheldig situation, og jeg kan ikke udtale mig på vegne af de enkelte medarbejdere, men folk gør alt, hvad de kan, understreger Kirsten Larsen.

SF: Menneskeligt at fejle Spørger man SF's medlem af udvalget, lyder svaret ligeledes, at der er tale om en enkeltstående fejl.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når nogen begår en fejl, og det er beklageligt, men det er også menneskeligt at fejle, pointerer Thomas Kielgast (SF).

Han afviser at gå ind i den konkrete sag, blandt andet fordi Kielgast ikke kender den godt nok, men han fortæller, at politikerne har fået en redegørelse. Dog har SF'eren ikke fået en forklaring på, hvorfor der blev begået en fejl.

- Den person, der talte med borgeren, burde lige meget hvad have visiteret til hjælp med det samme, fastslår Thomas Kielgast.

Er den her sag et tegn på et mere generelt problem på området?

- Det her er én fejl, og jeg tænker ikke, at det er et billede på noget generelt problem. Vi har hørt om to-tre sager på det seneste, men hver eneste dag går de ansatte på arbejde for at yde den bedste service. I løbet af året er det mikroskopisk, hvad vi hører om fejl og klager, og i det her tilfælde lyder det, som om det var den enkelte medarbejders fejl, siger Kielgast.