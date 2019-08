Se billedserie Marie Stærke og Tove Frederiksen får en rundvisning i Skibets prøveboliger. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

80 nye lejelejligheder danner rammen om nyt bofællesskab

Køge - 17. august 2019 kl. 13:02 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I nærmeste fremtid kan familier og 50+ borgere flytte ind i et splinternyt og bæredygtigt boligområde med 80 lejeboliger. Fredagens rejsegilde for det bæredygtige byggeri Skibet blev afholdt med taler og skål i Coca Cola til lugten af spegepølse. Arrangementet fandt sted i et festtelt på byggepladsen, hvor de fremmødte kunne gnaske tapas i sig til en rundvisning i de nye boliger med udsigt til både vand og strandeng.

- Jeg synes, man kan se, at vi er gang med at lykkes med vores mission - nemlig at omdanne et gammelt havneindustriområde til et nyt og fedt boligområde, hvor folk har lyst til at bo og leve. Og det går altså rigtig stærkt, og det er Skibet et godt eksempel på, siger borgmesteren i Køge Kommune, Marie Stærke (S).

Det er PensionDanmark, der står bag det nye byggeri til to målgrupper. Det er bygget til en mangfoldig gruppe af beboere. Der bliver derfor 28 livsstilsboliger til 50+ borgerne og 52 familieboliger. For et års tid siden blev grundstenene lagt, og byggeriet står næsten færdigt. Det giver gode chancer for at overholde deadline 31. marts 2020.

-Efterspørgslen har været stor. Byggeriet med forskellige boligformer og plads til fællesskab har vist sig at dække et stort behov. Og vi glæder os til at byde de mange kommende lejere velkommen til en helt ny og moderne form for bofællesskaber med balance mellem den private bolig og fællesskabet, siger direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, der slutter af med tre gange hurra for håndværkerne.

Traditionen tro er rejsegildet en fest for håndværkerne, hvor man fejrer, at tagkonstruktion og murerarbejde er færdigt. Det markerer en delvis afslutning på det endelige byggeri.

Fælles livsstil Skibets boliger er til familier, men rejsegildets taler handler mest af alt om boligfællesskabet, der er bygget ind i nabobyggeriet Broen. Broen er til 50+ borgerne, og boligerne skal skabe rum og fællesskab for ældre. Det kommer tydeligt frem i en række faciliteter, som beboerne skal dele. De får blandt andet køkken-alrum, tagterasse, værksted, orangeri, vaskeri og bibliotek. Derudover kommer der til at blive bygget nogle gæsteværelser, som beboerne kan leje til eksempelvis familiebesøg.

- Det med fællesskaber er ikke nyt. Det har fyldt, men det har bare ikke fyldt ret meget i vore byplanlægning og opførelse af boliger i de sidste generationer. Følelsen af ensomhed er en af de store samfundsvilkår i dag, viser en undersøgelse fra RealDania, og det her er et svar på, hvordan man med fysiske rammer kan indrette, så man kan reducere den følelse, siger Tove Frederiksen, projektdirektør i Køge Kyst.

Familieboligerne i Skibet er ikke en del af boligfællesskabet og fællesrummene.

Bæredygtig stil Broen og Skibet er designet af tegnestuen Vandkunsten. De står bag udformningen af byggeriet, der bliver 6.750 m2 og med 2.400 m2 parkeringskælder.

- Det har været en inspirerende proces, hvor alle parter har været meget engagerede og løsningsmuligheder er blevet vendt og drejet med visionen om at skabe et rart, smukt og velfungerende sted at bo, der inspirerer os til fællesskab, siger Susanne Schelde, arkitekt i Vandkunsten.

Boligerne er bygget bæredygtigt ud fra noget, der hedder DGNB-certifikatet. Det består af 49 kriterier om miljø, økonomi og sociale forhold. Et byggeri får point ud fra antal opfyldte kriterier, som bliver regnet sammen til en bedømmelse fra bronze til platin. Skibet er guld.

- Det dokumenterer, at bygningen og byggeprocessen lever op til de højest tænkelige krav til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Og det er en central del af PensionDanmarks poliik for at være en ansvarlig investor, som giver sit bidrag til de store udfordringer inden for især klima, siger Torben Möger Pedersen.

Skibet har blandt andet fået sine point, fordi bygningen understøtter beboernes bæredygtige livsstil. Økonomisk set er der lavet mindre boliger med flere fælles m2, så boligerne også er relevante for ressourcesvage borgere med færre personlige faciliteter. Den sociale bæredygtighed ligger i boligfællesskabet, som samler beboerne.