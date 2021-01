Se billedserie Selvom det er adskillige år siden, hun lod andre om at præge den lokale politik, vil mange Køgeborgere sikkert nikke genkendende til morgendagens fødselar. Randi Hansen, tidligere formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge, var nemlig gennem flere årtier med til at præge politikken i først Skovbo Kommune og siden storkommunen Køge. Nu fylder hun 80 år og nyder tiden derhjemme i Ejby, men følger stadig med i udviklingen af hendes kommune. Foto: Kim Rasmussen

80-årig fødselar var med fra begyndelsen

Køge - 11. januar 2021
Af Torben Thorsø

Randi Hansen har været med i det politiske liv gennem mange år og blandt andet været med til at slå Skovbo og Køge sammen. Nu fylder hun 80 år og er godt tilfreds med, hvordan det er gået.

Den lokale forankring har nemlig altid været en vigtig del af Randi Hansens liv.

- Selvom jeg har siddet sammen med ministre og alt muligt, så har det altid været vigtig for mig at komme hjem - og selv nu får jeg ikke lov til at komme ud af min gamle partiforening - hvis jeg ellers ville, siger Randi Hansen.

Hjem er for hende både huset i Ejby, uden for Køge, og så det politiske arbejde i lokalområdet, som hun har været en del af i mange år.

I morgen, tirsdag den 12. januar, fylder hun 80 år og kan af gode grunde ikke farte så meget omkring mere. Men så er det jo godt, at man har det rigtigt fint i huset, som hun selv har været med til at bygge, tilbage i 1972. Den gang var der marker uden for vinduet og frit udsyn.

Nu har hun fået gode naboer, og hendes kommune er blevet meget større, end da hun flyttede til området.

Hun er oprindelig født i Jægerspris, og da hun skulle uddannes som kontorassistent, gik turen til København inden valget faldt på Ejby, hvor hun sammen med sin første mand byggede huset.

Det blev også her, at hun for alvor blev politisk aktiv, for socialdemokraterne, i det der dengang hed Skovbo Partiforening.

- Jeg var jo vokset op med forældre, der begge var politisk aktive, og min mor var en af de første kvinder, som blev valgt ind i Jægerspris Sogneråd, siger hun og forklarer, at omkring 1985 blev hun formand for den lokale partiforening og stillede derefter op til kommunalbestyrelsen i 1993, hvor hun blev valgt ind.

Det var som formand for socialudvalget, og da hun senere kom ind i Køge Byråd var det også som formand for Social- og Sundhedsudvalget. Det område har nemlig altid ligget hendes hjerte nær:

- Det handler om mennesker - om børn og ældre - og hvem ligger det ikke nær, siger hun og fortæller, hvordan det altid har været en fornøjelse for hende at komme ud og tale med folk.

- Dengang tog vi tit ud for at snakke med parret ved et diamantbryllup, eller hvis nogle fyldte 90 år kom vi med en buket blomster. Det var altid sjovt at komme ud og møde borgerne.

Hun fortæller videre, at selvom det kunne være hårdt arbejde at engagere sig som politiker, så var der også belønninger.

- Nogle gange kunne man da blive skældt hæder og ære fra, men jeg husker også hvordan jeg pludselig har fået et kram af fremmede mennesker på Torvet. I det hele taget kan det at være politisk aktiv være hårdt, men det er også meget spændende og givende.

En af de spændende begivenheder, som hun har været med til, er sammenlægningen af Skovbo Kommune og Køge Kommune i 2007.

Dermed var storkommunen Køge skabt, og det var startskuddet på den store udbygning, der i dag er godt på vej med Søndre Havn og Køge Nord samt flere andre steder i kommunen.

- Dengang var der mange diskussioner om, hvem vi skulle slå os sammen med, husker hun og fortæller, hvordan der både var interesse fra Lejre, Ringsted og Køge, »som måske manglede lidt opland i forhold til byen«.

I Skovbo Kommunalbestyrelse var der dog ret hurtig enighed om, at netop Køge ville være det rette valg, husker Randi Hansen:

- Her i området har vi altid været meget Køgevendt og jeg ved godt, at Borup føler sig overset efter sammenlægningen, men det synes jeg ikke er rimeligt, for der blev ret hurtigt tænkt på at udbygge flere ting i Borup.

Hun glæder sig personligt blandt andet over, at have været med til at udbygge demensindsatsen i Køge, etablere flere plejeboliger og fået lagt grundstenene til det nye genoptræningscenter i Køge.

Kommunesammenlægningen var dog også med til at give hende en af de hårdeste udfordringer, som politiker med ansvaret for kommunens ældre og udsatte.

I forbindelse med sammenlægningen blev der nemlig også gennemført en ny udligningsreform, og her stod Køge til at skulle af med en stor sum penge i det samlede regnskab.

- Det, der har taget mest på mig, var da vi skulle spare 90 millioner kroner og måtte gennemgå alle sager. Både min mor og jeg har ellers altid kæmpet for de svage og at de for eksempel ikke skulle betale for hjemmehjælp - men dér følte jeg det, som at blive bombet 50 år tilbage i tiden, siger hun og fortæller, hvordan dén beslutning om at spare så massivt på det sociale område har været en af de sværeste at træffe i hendes politiske liv.

- Der var mange rasende borgere bagefter, og det hårde var, at mange ældre var jo svage for ellers havde de ikke brug for hjælp, og den hjemmehjælper, der plejede at komme hos dem, var måske det eneste menneske, de så i hverdagen.

Men grundlæggende set, så husker hun kun tilbage på sin politiske karriere med glæde, for den har givet store oplevelser og mulighed for at mødes med mange spændende mennesker.

Hun fortæller, at der kun var én gang, hvor hun var lige ved at miste troen på det politiske arbejde; det var under formandsopgøret i Socialdemokratiet, hvor hun stod på Svend Aukens side i 1992. Han tabte som bekendt det valg til Poul Nyrup og mistede dermed sin position i partiet.

- Jeg kan huske, at jeg bagefter stod udenfor og talte med Thorkild Simonsen, hvor vi var enige om, at her var en mand som vi andre ikke nåede til sokkeholderne og så hældte man ham bare ud med badevandet, siger hun og fortsætter:

- Det fik mig et øjeblik til at overveje at melde mig ud af mit parti. Men: »Fandeme nej. Bare fordi de andre er tossede behøver jeg jo ikke at være det«, tænkte jeg.

Når det kommer til det politiske arbejde i storkommunen, så har hun altid respekteret de andre partier og været indstillet på at samarbejde med de andre politikere - uanset partifarve.

- Jeg husker blandt andet samarbejdet med »mine to dygtige drenge«, Jakob Mark og Mads Andersen, siger hun om de yngre kolleger fra henholdsvis SF og Konservative.

Hun husker også, hvordan den unge Marie Stærke, da hun overtog posten som borgmester i Køge, gav hende følgende skudsmål med i forbindelse med nogle politiske forhandlinger:

»Randi, jeg har fundet ud af, at du er god at stå ryg mod ryg med«.

- Personligt har jeg altid følt mig forkælet over den måde mit parti har bakket mig op på, understreger hun.

Hun stoppede i lokalpolitik tilbage i 2014:

- Da var jeg blevet 70 og havde været i byrådet gennem 20 år. De unge skal også have lov til at komme til, tænkte jeg.

Hun følger dog stadig med og er blandt andet glad for at se hele den udbygning, som Køge Kyst står for, tage form. Hun var selv med til at bakke op om, at Køge Kommune skulle indgå et samarbejde med Realdania.

- Det var nødvendigt at sætte gang i udviklingen, for vi manglede blandt andet boliger. Derfor syntes jeg, det var en god ide at se, hvad vi kunne få ud af samarbejdet. Hvis man ikke bygger nyt og udvider, så dør byen til sidst, vurderer hun og fortæller, at hun stadig følger godt med i, hvad der sker i kommunen.

- Jeg synes det hele tegner godt. Sammenlægningen er blevet en succes og udbygningen i Køge går godt - selvom det måske ikke er alle byggerierne, der falder i min smag, siger Randi Hansen og peger på, at der også er sket store udbygninger andre steder i kommunen.

- Selvom kommunen er vokset, så synes jeg samlet set, at det er gået rigtig godt og at vi stadig kan holde fast i en nogenlunde ordentlig pleje af de ældre, fortsætter hun og ærgrer sig kun over en enkelt ting, som hun ikke har kunnet være med til at få kørt i mål.

- Min eneste irritation er, at omfartsvejen fra Stevns ikke er kommet på plads. Det har man snart diskuteret i 20 år, bemærker hun.

Det er efterhånden flere år siden, at hun forlod den politiske arena og nu er der i sagens natur ikke så meget fart på.

Nu er hun selv en del af den gruppe ældre, som hun altid har kæmpet for, men trods et par skavanker trykker alderen ikke unødigt.

- Jeg har det godt og glæder mig over, at selvom jeg har nået en høj alder, så fungerer det meste - der er mange, der har det meget værre end mig, siger hun.

Randi Hansen er alene nu, efter at have haft »to dejlige mænd« i sit liv. Hun nyder tiden med familien, der nu samlet tæller fire børn, otte børnebørn og to oldebørn. Flere af dem bor lige i nærheden og kommer ofte på besøg.

- Man hører jo om det her med, at ungerne kun kommer hjem, når folkepensionen bliver udbetalt, men her bakker de altså op om deres mor, siger hun og fortæller om det seneste besøg, hvor barnebarnet på tre og et halvt år hoppede op og gav hende en solid krammer:

- Så kan man altså ikke forlange meget mere af denne verden.