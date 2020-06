En 72-årig mand er tiltalt for at udlægge gift for en musvåge, som gik amok i de opdrættede fasaner, som han passede på vegne af et jagtkonsortium i skovstykket Lellinge Frihed. Sagen afsluttes til november. Foto: Jens Wollesen

Artiklen: 72-årig mand tiltalt for at dræbe fredet musvåge med gift

I denne uge tog Retten i Roskilde hul på sagen. Her erkendte manden, at han havde puttet giftstoffet ind i fasanen, men han nægtede, at det var ulovlig jagt. Han mente i stedet for, at der var tale om bekæmpelse af et skadedyr.

En 72-årig mand er tiltalt for ulovlig jagt på rovfugle. Ifølge tiltalen har manden udlagt giftstoffet carbofuran i en død fasan for at lokke rovfugle til at spise af det, og dermed har han aflivet en fredet musvåge.

