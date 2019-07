Se billedserie Ringvejsløbet i Køge blev afholdt for præcis 70 år siden på den helt nyindviede ringvejsstrækning. Op mod 40.000 tilskuere så på ved det, der nok er Køges største sportsstævne nogensinde. Foto: Aarhus Motor Klub Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: 70 år siden kæmpe idrætsstævne: - Jeg skulle bare se løbet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

70 år siden kæmpe idrætsstævne: - Jeg skulle bare se løbet

Køge - 24. juli 2019 kl. 14:17 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det meste af Køge var på den anden ende den solrige dag for nøjagtig 70 år siden, hvor den nye ringvejsstrækning for alvor skulle tages i brug.

Dagbladet Politiken fortalte om hele 35.000 fremmødte tilskuere, mens Danmarks Motor Unions »Motor og Sport« (i dag »Motorbladet«, red.) mente, at op mod 40.000 tilskuere havde stillet op på ruten for Ringvejsløbet. En rute, der gik ad Zoffmannsvej, Ølbyvej og Ringvejen, og hvor de dystende motorcyklister skulle tilbagelægge 35 omgange.

»Den store internationale grand prix-stemning hvilede over sommerbyen Køge«, skrev Motorbladet, som efterfølgende udgav en fyldig reportage fra løbet, der blev en milepæl for Køge.

En milepæl mener de to venner og motorsportsentusiaster, 80-årige Bent Andersen og 86-årige Benny Christiansen, da også, at Ringvejsløbet blev, fortæller de til DAGBLADET onsdag.

Begge var de naturligvis på plads tæt ved krydset Zoffmannsvej og Ringvejen. Uden at de dog kendte hinanden dengang.

- Det var jo nærmest den vigtigste begivenhed i mit liv. Og der har jo hverken før eller siden været så mange mennesker i byen, slår 86-årige Benny Christiansen fast.

Skuffelsen var derfor stor, da bagermesteren sagde nej til, at den 16-årige lærling kunne få fri fra arbejde til at se løbet.

- Men jeg stak bare af, for jeg skulle da se løbet, konstaterer han leende, uden at han imidlertid fuldstændig husker, hvordan bagermesteren reagerede.

- Der blev nok talt med store bogstaver. Men det var det hele værd, siger Benny Christiansen til DAGBLADET med et smil.

Hans tørst efter benzin og fart er da heller ikke blevet slukket siden. En gang hver måned starter han sin Honda 400-motorcykel op og kører den timelange tur fra hjemmet i Køge og til Slangerup for at se speedway.

- Jeg husker at overholde hastighedsgrænsen så vidt muligt, siger den leende 86-årige herre.

Velvilje fra Vagn Køge havde i 1949 en meget markant og bestemt politimester. Både Benny Christiansen og Bent Andersen mindes han som værende en smule sær og speciel, fortæller de samstemmende.

Vagn Bro hed manden, der tegnede byens politistyrke udadtil.

Med Ringvejsløbet blev han den første politimester i Danmark til at give tilladelse til landevejs-race. Vagn Bro var ellers kendt i nær og fjern for sine skarpe synspunkter og mangel på sympati for motorsporten.

- Så alle var da lidt overraskede over, at han gav tilladelse til løbet, siger Bent Andersen, der som 10-årig knægt allerede havde været bidt af motorsport i indtil flere år.

Ib Junggaard, der var autoforhandler og formand for Køge Sports Motorklub, stod sammen med viceborgmester Jørgensen og Vagn Bro for den officielle indvielse. Viceborgmester Jørgensen hyldede desuden politimesteren for sit »mod og dristighed til at slutte op bag og give tilladelse til afholdelsen af dette hastighedsløb på afspærret bane,« skrev Motorbladet.

Selve løbet var fyldt med fart, larm og skæve oplevelser. Med hastigheder på helt op mod 140 kilometer i timen og skarpe sving, især ved Zoffmannsvej var der masser af styrt og kollisioner. Det husker Bent Andersen stadigvæk den dag i dag.

Motorcykler i haven - Det var ikke alle rytterne, som var lige erfarne og havde styr på det. Så der var flere, der røg ind i købmandsbutikkens have, som dengang lå på hjørnet af Zoffmannsvej, fortæller Bent Andersen.

Ib Junggaard fra arrangørgruppen var dog overordnet særdeles tilfreds med afviklingen af løbet, fortalte han efterfølgende til Motorbladet.

- Vi var naturligvis nervøse for, at der skulle vise sig en eller anden brist i arrangementet, men alt gik efter beregning. Vi er byens politimester og de andre autoriteter stor tak skyldig, og vi siger også tak til militæret, uden hvis assistance det ikke havde været os muligt at klare skærene, udtalte han.

En fremskridtsvenlig by Efter løbet havde politimester Vagn Bro også kun gode ting at fortælle:

- Jeg vil personlig gå ind for, at der igen næste år bliver givet tilladelse til at køre dette løb, der samler hele landets interesse om vor smukke og fremskridtsvenlige by. Ansvaret var også mit. Jeg var imidlertid på forhånd overbevist om, at vi nok skulle formå at klare sagerne, og min tiltro til såvel arrangørerne, som til mine egne folk, er jo heller ikke blevet skuffet. Jeg tror ikke, at der har været en eneste ubehagelig episode hverken før, under eller efter løbene, og taget i betragtning, at det er første gang, vi laver sådan et arrangement, synes jeg, at det er ganske pænt klaret. Fra politiets side skal der ikke være noget i vejen, hvis man ønsker dette grand prix genoptaget, og da både ekspertudvalget og kørerne var tilfredse med banen, giver den side af sagen også sig selv, udtalte Vagn Bro til Motorbladet.

Den dygtige nordmand, Leif Samsing, kørte af sted med sejren i ekspertklassen. Her dystede 12 ryttere, og Samsing førte an i 34 ud af løbets 35 omgange og brugte præcis 40 minutter på ruten. Han havde haft det sjovt under løbet, men mente dog, at materiellet ville have godt af en lidt kortere rute.

- Banen er all right, sagde han til Motorbladet efter løbet og fortsatte:

- Og det har moret os nordmænd at være med her i dag. Jeg synes bare, at løbet er for langt - ikke for rytternes skyld, men for maskinernes. Der er ingen maskiner, hvis bremser kan holde til 35 omgange med så bratte sving som på denne bane. Jeg kørte faktisk kun de fire-fem første runder for fuld knald. Senere var jeg nødt til at holde igen for at skåne materiellet. Efter min mening kan der på denne bane skabes et løb af international interesse, men distancen skal sættes ned til højest 25 omgange - så skal De få et race at se, konstaterede sejrherre Samsing fra Norge.

Holde liv i historien Både Benny Christiansen og Bent Andersen håber, at de med fortællingerne fra en ellers svunden tid kan være med til at holde liv i historien om motorsportens betydning for Køge og ikke mindst det store Ringvejsløbet.

Ifølge Motorbladet er Ringvejsløbet fortsat »et af de allerstørste og mest legendariske stævner nogensinde« i Danmarks Motor Unions historie.

- De fleste mennesker, der oplevede det dengang er nok væk nu, men nogen må kunne huske det. Og ligesom man markerer mange andre jubilæer, syntes vi, at det ville være sjovt også at markere dette, siger Bent Andersen, der selv har været medlem af Køge Sports Motorklub siden 1956.

Og hvad ville så være mere naturligt end at sætte spot på motorsporten og Ringvejsløbet her på årsdagen for begivenheden, hvor motorsporten for alvor gjorde sit indtog i Køge?, spørger de to garvede fartentusiaster. Ikke ret meget.