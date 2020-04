67-årig bad kunde om at holde afstand - så blev han slået ned

Den 67-årige mand var ude at handle, da en af de andre kund r i Aldi gik meget tæt forbi ham inde i forretningen. Den 67-årige bad derfor den anden mand om at holde afstand, hvorefter manden begyndte at råbe efter den 67-årige. Da de nåede frem til kassen, forsøgte manden at gribe fat i den 67-årige. Den 67-årige forsøgte at skubbe mandens hånd væk, Men herefter begyndte manden at filme den 67-årige. Da de to mænd nåede hen til udgangen i Aldi, gav manden den 67-årige et knytnæveslag i ansigtet, så han faldt omkuld og kortvarigt mistede bevidstheden.