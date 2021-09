Foto: Rigspolitiet

64 bilister får bøde: Her er hvad de gør forkert

Køge - 03. september 2021 kl. 13:53 Kontakt redaktionen

De seneste par dage har betjente fra færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi sigtet hele 64 bilister for ikke at følge anvisningerne for færdslen. Bilisterne svingede til venstre i krydset på Ringstedvej mod tilkørsel 33 til Sydmotorvejen i sydgående retning, selvom der er opsat skiltning om venstresving forbudt. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

På broen over Sydmotorvejen ved Lellinge er et renoveringsarbejde i gang for tiden. Dette medfører, at kørebanen er indsnævret til én vognbane hen over motorvejsbroen, og venstresvingsbanen mod motorvejen er inddraget til ligeud-bane. I den forbindelse er der midlertidigt venstresving forbudt i krydset ved motorvejstilkørsel 33 i sydgående retning, når man kører fra Køge mod vest. Årsagen til forbuddet er, at det vil skabe omfattende kødannelse på Ringstedvej fra Køge mod Ringsted, fordi de venstresvingende holder og blokerer for trafikken, mens de venter på fri bane til at svinge, forklarer politiet.

Politiet har dog bemærket, at mange bilister ikke efterkommer forbuddet mod venstresving, og at der i den forbindelse opstår kilometerlang kø på Ringstedvej frem mod motorvejstilkørslen. Derfor iværksatte politiet en indsats i krydset for at sørge for at trafikken kunne glide på Ringstedvej.

De 64 sigtede har nu fået en bøde hver på 1.500 kroner. Politiet opfordrer samtidig borgerne til at overholde det midlertidige forbud, uagtet de gener, det måtte medføre. Bilisterne skal i stedet køre forbi tilkørslen og vende køretøjet i Lellinge, hvorefter det er muligt at svinge til højre ned på motorvejen mod syd. Der er tale om et midlertidigt forbud, som er lavet for at kunne afvikle trafikken uden kødannelse, mens arbejdet står på.

Politiet vil fortsat holde fokus på, om trafikanterne overholder forbuddet mod venstresving i krydset.