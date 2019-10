Byudviklingen omfatter blandt andet Køge Nord, som i fremtiden skal blive til en grøn og bæredygtig bydel med op mod 1100 boliger og mange tusinde kvadratmeter erhvervsbyggeri. Illustration: Reiulf Ramstad Architects

600 eksperter i byplanlægning skal nærstudere Køge

Køge - 01. oktober 2019

600 par interesserede øjne kommer til at nærstudere Køge, når kommunen lægger hus til en stor byplanlægningskonference torsdag og fredag i denne uge. Her samles politikere og planlæggere fra hele landet med særlig interesse for og viden om byplanlægning. Den nye boligminister kigger også forbi. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Boligpolitik - boligdrømme, boligplaner og boligmarked« er overskriften for to dage med intensivt fokus på byplanlægning, når Køge Kommune den 3. og 4. oktober er vært for en stor byplanlægningskonference. I alt 600 embedsfolk og politikere fra hele landet deltager.

- I Køge står vi midt i en omfattende udvikling af vores by og kommune. Vi ser en ny bydel vokse op ved havnen, og vi er i gang med at planlægge en ny bydel omkring Køge Nord Station, siger borgmester Marie Stærke (S).

- Byudvikling kræver i den grad planlægning, og at man tager stilling til, hvilke værdier, der skal bære udviklingen. Vi har rigtig meget godt at byde på her i Køge i den forbindelse, og jeg glæder mig til at byde velkommen til konferencen, hvor jeg er sikker på, at der bliver masser af mulighed for at dele inspiration og viden på tværs af kommunerne.

Byplanmødet er en årlig konference for byplanlægning, boligpolitik og byarkitektur. Mødet arrangeres af organisationen Byplanlaboratoriet.

Deltagerne får under mødet mulighed for at se nærmere på både Køge og nabokommunernes forskellige boligtilbud, samt eksempler på erhvervs- og byplanlægning i området. Og så slutter byplanmødet med et oplæg fra boligminister Kaare Dybvad (S), der fortæller om visioner for boligpolitikken på landsplan.

- Lige præcis boligpolitik er et af de områder, hvor jeg håber på at få engageret borgerne i, hvad der skal ske i vores kommune. Vi er som sagt midt i en udvikling, hvor alle streger slet ikke er sat. Næste skridt er at få lavet en ny boligpolitik i kommunen, hvor vi blandt andet beder om borgernes holdninger til, hvordan vi får lavet en rummelig og indbydende boligudbygning i hele kommunen. Der er stadig et stort potentiale for tilflytning i flere dele af kommunen, og det glæder jeg mig til at arbejde videre med, siger borgmester Marie Stærke.