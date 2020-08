54-årig melder sig selv for vold med piskeris

En 54-årig mand fra Køge meldte onsdag aften til politiet, efter at han havde læst i medierne, at han var eftersøgt.

Manden ringede til politiet for at meddele, at han var den mand, der havde slået en 61-årig mand med et piskeris fra en mørtelblander tirsdag eftermiddag i et grønt område ved Blegdammen i Køge. Den 54-årige havde læst om sagen og efterlysningen af ham i medierne, hvorfor han nu ønskede at melde sig selv.