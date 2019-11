- Hele min identitet er fuldstændig smadret. Det, jeg har gjort mod min ekskæreste, er virkelig forfærdeligt. Jeg er chokeret over, at jeg har været i stand til at gøre det. Jeg var så glad for hende, så det er dybt traumatisk. Det var et super fantastisk forhold, sagde den 51-årige mand, der er tiltalt for at forsøge at kvæle sin daværende kæreste.

51-årig afvist i psykiatrien: Dagen efter forsøger han at dræbe kæresten

To gange i dagene forinden mødte den 51-årige mand op på psykiatrisk skadestue i Roskilde i håbet om, at han ville blive indlagt. Manden, der er diagnosticeret med paranoid skizofreni, frygtede, at han var på vej ud i en psykose, og at han ville komme til at komme til at adlyde stemmerne i hans hoved, der sagde, at han skulle skade sin kæreste. Begge gange blev han sendt hjem. Den sidste gang aftenen før, at han forsøgte at slå hende ihjel.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her